04:06 06.03.2022 (обновлено: 04:27 06.03.2022)
Байден приветствовал приостановку работы Visa и Mastercard в России
Президент США Байден приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским приветствовал решение платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России, сообщил Белый дом.
"Президент Байден отметил продолжающиеся усилия, которые предпринимают США, их союзники и партнеры, а также частный сектор для того, чтобы повысить для России издержки ее агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение... Visa и Mastercard приостановить оказание услуг в России", - сказано в сообщении.
Центральный банк России ранее пояснил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.