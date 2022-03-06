https://ria.ru/20220306/bayden-1776871335.html

Байден приветствовал приостановку работы Visa и Mastercard в России

Байден приветствовал приостановку работы Visa и Mastercard в России - РИА Новости, 06.03.2022

Байден приветствовал приостановку работы Visa и Mastercard в России

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским приветствовал решение платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России, сообщил... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T04:06

2022-03-06T04:06

2022-03-06T04:27

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:75:2605:1540_1920x0_80_0_0_6869b59acb3d7592fef6b5996d4b44cd.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским приветствовал решение платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России, сообщил Белый дом.Центральный банк России ранее пояснил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/pomosch-1776871593.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша