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В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом - РИА Новости, 06.03.2022
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом
Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T23:40
2022-03-06T23:40
азов
ростовская область
россия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города.В местных группах в соцсетях появилось видео и информация о том, что на этом видео якобы ПВО перехватывает ракету над Азовом."В городе распространяется недостоверная информация! Ее авторы говорят о взрывах в воздушном пространстве над городом. Администрация города Азова информирует о том, что данные слухи не соответствуют действительности", - говорится в сообщении администрации в Instagram.В администрации отметили, что "ничего не сбивалось в небе над городом, шум хлопка зафиксирован за территорией Азова". Угрозы жителям города нет.
https://ria.ru/20220306/zaderzhanie-1776903389.html
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азов, ростовская область, россия, общество
23:40 06.03.2022
 
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом

Власти Азова Ростовской области опровергли информацию о взрывах над городом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города.
В местных группах в соцсетях появилось видео и информация о том, что на этом видео якобы ПВО перехватывает ракету над Азовом.
"В городе распространяется недостоверная информация! Ее авторы говорят о взрывах в воздушном пространстве над городом. Администрация города Азова информирует о том, что данные слухи не соответствуют действительности", - говорится в сообщении администрации в Instagram.
В администрации отметили, что "ничего не сбивалось в небе над городом, шум хлопка зафиксирован за территорией Азова". Угрозы жителям города нет.
Сотрудник полиции
11:53
В Ростовской области задержали украинца, воевавшего на стороне НВФ
 
АзовРостовская областьРоссияОбщество
 
 
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