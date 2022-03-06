https://ria.ru/20220306/azov-1776979137.html

В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом

В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом - РИА Новости, 06.03.2022

В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом

Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T23:40

2022-03-06T23:40

2022-03-06T23:40

азов

ростовская область

россия

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города.В местных группах в соцсетях появилось видео и информация о том, что на этом видео якобы ПВО перехватывает ракету над Азовом."В городе распространяется недостоверная информация! Ее авторы говорят о взрывах в воздушном пространстве над городом. Администрация города Азова информирует о том, что данные слухи не соответствуют действительности", - говорится в сообщении администрации в Instagram.В администрации отметили, что "ничего не сбивалось в небе над городом, шум хлопка зафиксирован за территорией Азова". Угрозы жителям города нет.

https://ria.ru/20220306/zaderzhanie-1776903389.html

азов

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

азов, ростовская область, россия, общество