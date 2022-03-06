https://ria.ru/20220306/azov-1776979137.html
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом - РИА Новости, 06.03.2022
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом
Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T23:40
2022-03-06T23:40
2022-03-06T23:40
азов
ростовская область
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о взрывах над городом Азовом Ростовской области не соответствует действительности, сообщает администрация города.В местных группах в соцсетях появилось видео и информация о том, что на этом видео якобы ПВО перехватывает ракету над Азовом."В городе распространяется недостоверная информация! Ее авторы говорят о взрывах в воздушном пространстве над городом. Администрация города Азова информирует о том, что данные слухи не соответствуют действительности", - говорится в сообщении администрации в Instagram.В администрации отметили, что "ничего не сбивалось в небе над городом, шум хлопка зафиксирован за территорией Азова". Угрозы жителям города нет.
https://ria.ru/20220306/zaderzhanie-1776903389.html
азов
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азов, ростовская область, россия, общество
В ростовском Азове опровергли информацию о взрывах над городом
Власти Азова Ростовской области опровергли информацию о взрывах над городом