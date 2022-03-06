https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html

Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР

Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР

Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:36

2022-03-06T10:36

2022-03-06T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР."Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московской и проспекте Победы. Националисты беспорядочно установили порядка десяти тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Они, как утверждают в республике, также препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя.Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Сейчас они ведут бои на окраинах Мариуполя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776895244.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он. 2022-03-06T10:36 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире