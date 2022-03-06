Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/azov-1776894727.html
Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР
Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР
Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:36
2022-03-06T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_289:0:2907:1472_1920x0_80_0_0_8627379a2caa3c9800a942fbb2269137.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР."Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московской и проспекте Победы. Националисты беспорядочно установили порядка десяти тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Они, как утверждают в республике, также препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя.Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Сейчас они ведут бои на окраинах Мариуполя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776895244.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:36
true
PT2M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_475:0:2817:1756_1920x0_80_0_0_9803c22ddfb86b92c8507454f0c1760b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
10:36 06.03.2022 (обновлено: 11:48 06.03.2022)
 
Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР

ДНР: боевики "Азова" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в Мариуполе

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР.
"Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московской и проспекте Победы. Националисты беспорядочно установили порядка десяти тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Они, как утверждают в республике, также препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя.
Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Сейчас они ведут бои на окраинах Мариуполя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала