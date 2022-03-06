10:36 06.03.2022 (обновлено: 11:48 06.03.2022)
Боевики "Азова" заминировали жилые дома в Мариуполе, заявили в ДНР
ДНР: боевики "Азова" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в Мариуполе
© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Боевики батальона "Азов" установили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР.
"Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московской и проспекте Победы. Националисты беспорядочно установили порядка десяти тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Они, как утверждают в республике, также препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя.
Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Сейчас они ведут бои на окраинах Мариуполя.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Сейчас они ведут бои на окраинах Мариуполя.