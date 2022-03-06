https://ria.ru/20220306/azov-1776894231.html

"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР

"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщает о препятствовании боевиками батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выходу мирных жителей из... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:33

2022-03-06T10:33

2022-03-06T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

батальон "азов"

мариуполь

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает о препятствовании боевиками батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выходу мирных жителей из Мариуполя.В субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776837936.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, батальон "азов", мариуполь