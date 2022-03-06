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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/azov-1776894231.html
"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР
"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР сообщает о препятствовании боевиками батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выходу мирных жителей из... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:33
2022-03-06T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
батальон "азов"
мариуполь
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает о препятствовании боевиками батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выходу мирных жителей из Мариуполя.В субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, батальон "азов", мариуполь
10:33 06.03.2022 (обновлено: 10:55 06.03.2022)
 
"Азов" препятствует выходу мирного населения из Мариуполя, заявили в ДНР

ДНР: боевики "Азова" препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает о препятствовании боевиками батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) выходу мирных жителей из Мариуполя.
В субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Позднее Пушилин сообщил, что информации о пострадавших пока нет.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 20:29
Источник: в Херсоне националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБатальон "Азов"Мариуполь
 
 
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