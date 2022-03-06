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В Кузбассе прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине
В Кузбассе прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.03.2022
В Кузбассе прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине
Автопробег в поддержку спецоперации России на Украине прошел в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:55
2022-03-06T08:55
владимир путин
донецкая народная республика
россия
кемерово
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Автопробег в поддержку спецоперации России на Украине прошел в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."В рамках акции "КуZбасс - Zа Родину" в городах региона прошел автопробег. Более 200 автомобилистов в Кемерове и Анжеро-Судженске приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации Вооруженных сил России на Украине", – говорится в сообщении.Уточняется, что в Кемерове акцию организовали по инициативе Федерации бокса Кузбасса. Поддержать акцию на своих автомобилях из различных территорий региона приехали директора спортивных школ, федераций по видам спорта, тренеры, спортсмены, представители правительства Кузбасса и органов исполнительной власти.В Анжеро-Судженске в автопробеге в поддержку спецоперации приняли участие жители, общественные организации, представители образования, культуры и спорта."Колонна из более 100 автомобилей с символами "Z" проехала по центральным улицам города с флагами России", – говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/aktsiya-1776607362.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, кемерово, вооруженные силы рф
08:55 06.03.2022
 
В Кузбассе прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине

В Кузбассе водители присоединились к автопробегу в поддержку спецоперации на Украине

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаУчастники автопробега в поддержку спецоперации Вооруженных Сил России на Украине в Кемерово
Участники автопробега в поддержку спецоперации Вооруженных Сил России на Украине в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Участники автопробега в поддержку спецоперации Вооруженных Сил России на Украине в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Автопробег в поддержку спецоперации России на Украине прошел в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"В рамках акции "КуZбасс - Zа Родину" в городах региона прошел автопробег. Более 200 автомобилистов в Кемерове и Анжеро-Судженске приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации Вооруженных сил России на Украине", – говорится в сообщении.
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4 марта, 21:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В центре Белграда проходит акция в поддержку России
Уточняется, что в Кемерове акцию организовали по инициативе Федерации бокса Кузбасса. Поддержать акцию на своих автомобилях из различных территорий региона приехали директора спортивных школ, федераций по видам спорта, тренеры, спортсмены, представители правительства Кузбасса и органов исполнительной власти.
"На автопарковке Московской площади автомобили выстроились буквой "Z" в поддержку ЛНР, ДНР и спецоперации на Украине. Далее около 100 автомобилей с российскими флагами и символами "Z" проехали по проспектам Притомскому, Советскому, Кузнецкому, на Логовом шоссе, по проспекту Шахтеров, на улице Терешковой, по Кузбасскому мосту и завершили флешмоб на Притомском проспекте", – говорится в релизе.
В Анжеро-Судженске в автопробеге в поддержку спецоперации приняли участие жители, общественные организации, представители образования, культуры и спорта.
"Колонна из более 100 автомобилей с символами "Z" проехала по центральным улицам города с флагами России", – говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Георгиевская лента в виде буквы Z в Барнауле - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:55
Гигантская георгиевская лента в виде буквы Z появилась на въезде в Барнаул
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияКемеровоВооруженные силы РФ
 
 
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