https://ria.ru/20220306/aviareysy-1776941267.html
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта - РИА Новости, 06.03.2022
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта
"Турецкие авиалинии" продлили отмену авиарейсов на Украину до 21 марта, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:10
2022-03-06T17:10
2022-03-06T17:10
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" продлили отмену авиарейсов на Украину до 21 марта, говорится в заявлении авиакомпании."Турецкие авиалинии", отменившие рейсы на Украину 24 февраля после закрытия украинского воздушного пространства, объявляют о продлении этого срока до 21 марта" - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/egipet-1776903784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта
"Турецкие авиалинии" до 21 марта продлили отмену полетов на Украину