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"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта - РИА Новости, 06.03.2022
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта
"Турецкие авиалинии" продлили отмену авиарейсов на Украину до 21 марта, говорится в заявлении авиакомпании. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:10
2022-03-06T17:10
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" продлили отмену авиарейсов на Украину до 21 марта, говорится в заявлении авиакомпании."Турецкие авиалинии", отменившие рейсы на Украину 24 февраля после закрытия украинского воздушного пространства, объявляют о продлении этого срока до 21 марта" - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:10 06.03.2022
 
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину до 21 марта

"Турецкие авиалинии" до 21 марта продлили отмену полетов на Украину

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфис авиакомпании Turkish Airlines в Москве
Офис авиакомпании Turkish Airlines в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Офис авиакомпании Turkish Airlines в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" продлили отмену авиарейсов на Украину до 21 марта, говорится в заявлении авиакомпании.
"Турецкие авиалинии", отменившие рейсы на Украину 24 февраля после закрытия украинского воздушного пространства, объявляют о продлении этого срока до 21 марта" - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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