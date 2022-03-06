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Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ - РИА Новости, 06.03.2022
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ
Армения проголосовала 25 февраля против приостановления прав РФ в Совете Европы, считая, что подобные меры нужно применять в крайних случаях, и до этого можно... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:54
2022-03-06T12:54
в мире
россия
армения
азербайджан
совет европы
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ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Армения проголосовала 25 февраля против приостановления прав РФ в Совете Европы, считая, что подобные меры нужно применять в крайних случаях, и до этого можно было задействовать иные процедуры, заявили в МИД страны.Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации."По мнению армянской стороны, до принятия решения о приостановлении права на представительство, что, по сути, надлежит применять в крайних случаях, можно было задействовать и другие процедуры, существующие в Совете Европы", - заявили Sputnik Армения во внешнеполитическом ведомстве.За приостановления прав России проголосовали 42 государства Совета Европы, две страны – сама Россия и Армения, были против. Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.
https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775176337.html
https://ria.ru/20220226/mid-1775272449.html
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в мире, россия, армения, азербайджан, совет европы
12:54 06.03.2022
 
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ

Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ, считая такие меры крайними

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Армения проголосовала 25 февраля против приостановления прав РФ в Совете Европы, считая, что подобные меры нужно применять в крайних случаях, и до этого можно было задействовать иные процедуры, заявили в МИД страны.
Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 22:14
Слуцкий прокомментировал решение СЕ приостановить членство России
"По мнению армянской стороны, до принятия решения о приостановлении права на представительство, что, по сути, надлежит применять в крайних случаях, можно было задействовать и другие процедуры, существующие в Совете Европы", - заявили Sputnik Армения во внешнеполитическом ведомстве.
За приостановления прав России проголосовали 42 государства Совета Европы, две страны – сама Россия и Армения, были против. Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 17:13
В МИД назвали решение СЕ в отношении России откровенно политизированным
 
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