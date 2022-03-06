https://ria.ru/20220306/armeniya-1776909893.html
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ - РИА Новости, 06.03.2022
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ
Армения проголосовала 25 февраля против приостановления прав РФ в Совете Европы, считая, что подобные меры нужно применять в крайних случаях, и до этого можно... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:54
2022-03-06T12:54
2022-03-06T12:54
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ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Армения проголосовала 25 февраля против приостановления прав РФ в Совете Европы, считая, что подобные меры нужно применять в крайних случаях, и до этого можно было задействовать иные процедуры, заявили в МИД страны.Ранее Совет Европы заявил, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации."По мнению армянской стороны, до принятия решения о приостановлении права на представительство, что, по сути, надлежит применять в крайних случаях, можно было задействовать и другие процедуры, существующие в Совете Европы", - заявили Sputnik Армения во внешнеполитическом ведомстве.За приостановления прав России проголосовали 42 государства Совета Европы, две страны – сама Россия и Армения, были против. Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.
https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775176337.html
https://ria.ru/20220226/mid-1775272449.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, азербайджан, совет европы
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ
Ереван проголосовал против приостановления прав России в СЕ, считая такие меры крайними