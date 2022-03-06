https://ria.ru/20220306/alfa-1776924190.html

Альфа-банк продлит срок действия всех карт Visa и Mastercard

Альфа-банк продлит срок действия всех карт Visa и Mastercard - РИА Новости, 06.03.2022

Альфа-банк продлит срок действия всех карт Visa и Mastercard

Альфа-банк на фоне приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России продлил срок действия их карт до конца 2028 года, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:03

2022-03-06T15:03

2022-03-06T15:03

альфа-банк

экономика

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Альфа-банк на фоне приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России продлил срок действия их карт до конца 2028 года, говорится в сообщении кредитной организации."Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо", - сообщил банк в своем Telegram-канале.Альфа-банк также напомнил, что все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa дополнительно сообщила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 мск 10 марта.Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776882574.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

альфа-банк, экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc.