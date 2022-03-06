https://ria.ru/20220306/agenty-1776977604.html

МГБ ЛНР задержало украинских агентов, готовивших теракты

МГБ ЛНР задержало украинских агентов, готовивших теракты - РИА Новости, 06.03.2022

МГБ ЛНР задержало украинских агентов, готовивших теракты

Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и соседних районов России. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T23:09

2022-03-06T23:09

2022-03-06T23:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

станица луганская

луганск

вооруженные силы рф

министерство обороны украины

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ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Министерство госбезопасности ЛНР сообщило о задержании двух украинских агентов, готовивших теракты на территории республики и соседних районов России."Шестого марта министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Отмечается, что агенты задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов, заранее изъятых в черте города. "Задержанные дают признательные показания. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены спящей ячейки проходили службу в националистическом батальоне "Правого сектора"* с местом дислокации в населенном пункте Станица Луганская", - говорится в сообщении.По данным МГБ, в конце февраля 2022 года группе было отработано задание по подготовке и организации террористического акта на территории нефтебазы в городе Ровеньки. "В связи с активизацией боевых действий на территории населенного пункта Станица Луганская выдвижение группы для закладки взрывчатых веществ было отменено куратором. После перехода населенного пункта Станица Луганская под контроль Луганской Народной Республики агентам ГУР было отработано задание на прибытие группы в период с 07.03 по 09.03 текущего года на территорию Российской Федерации в городе Новошахтинск с последующим получением дальнейших инструкций", - говорится в сообщении.По информации министерства, задержанные предполагают, что целью прибытия в указанный населенный пункт является отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776972730.html

https://ria.ru/20220306/natsionalisty-1776974361.html

донецкая народная республика

станица луганская

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, станица луганская, луганск, вооруженные силы рф, министерство обороны украины, правый сектор