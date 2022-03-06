https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html
Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов
Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов - РИА Новости, 06.03.2022
Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов
Руководство министерства транспорта Афганистана обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:43
2022-03-06T10:43
2022-03-06T10:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
мохаммад хасан ахунд
россия
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Руководство министерства транспорта Афганистана обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой, сообщил РИА Новости источник в афганском министерстве.По данным источника, встреча состоялась в субботу в столице Афганистана Кабуле. Ключевым вопросом на встрече стало возобновление авиарейсов между столицами.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220215/afganistan-1772865407.html
https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, афганистан, кабул (город), талибан, оон
Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов
Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление авиасообщения