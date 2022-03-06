https://ria.ru/20220306/afganistan-1776895091.html

Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов

Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов - РИА Новости, 06.03.2022

Минтранс Афганистана обсудил с делегацией из России возобновление полетов

Руководство министерства транспорта Афганистана обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:43

2022-03-06T10:43

2022-03-06T10:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

мохаммад хасан ахунд

россия

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Руководство министерства транспорта Афганистана обсудило с представителями российской авиации возможность возобновления авиасообщения между Кабулом и Москвой, сообщил РИА Новости источник в афганском министерстве.По данным источника, встреча состоялась в субботу в столице Афганистана Кабуле. Ключевым вопросом на встрече стало возобновление авиарейсов между столицами.Авиасообщение между Россией и Афганистаном было приостановлено после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220215/afganistan-1772865407.html

https://ria.ru/20220215/afganistan-1772830836.html

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кабул (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, россия, афганистан, кабул (город), талибан, оон