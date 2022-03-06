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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/aeroport-1776950902.html
Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице
Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице - РИА Новости, 06.03.2022
Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице
Вооружённые силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T18:32
2022-03-06T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
винница
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, россия, в мире, винница, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
18:32 06.03.2022 (обновлено: 18:52 06.03.2022)
 
Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице

Минобороны: ВС России вывели из строя высокоточным оружием аэропорт ВВС Украины в Виннице

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинская морская авиация - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почти вся боевая авиация Украины уничтожена, заявили в Минобороны России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреВинницаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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