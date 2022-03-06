https://ria.ru/20220306/aeroport-1776950902.html

Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице

Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице - РИА Новости, 06.03.2022

Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице

Вооружённые силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:32

2022-03-06T18:32

2022-03-06T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вооружённые силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире, винница, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф