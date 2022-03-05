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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/zona-1776767553.html
Путин пригрозил последствиями введения бесполетной зоны на Украине
Путин пригрозил последствиями введения бесполетной зоны на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Путин пригрозил последствиями введения бесполетной зоны на Украине
Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:15
2022-03-05T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их участниками конфликта. И уже все равно членами, каких организаций они являются", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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7 495 645-6601
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Путин о попытках создать бесполетную зону над Украиной
Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в военном конфликте - и уже все равно, членами каких организаций они являются
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, украина, россия
16:15 05.03.2022 (обновлено: 17:31 05.03.2022)
 
Путин пригрозил последствиями введения бесполетной зоны на Украине

Путин: введение бесполетной зоны на Украине будет рассмотрен как участие в конфликте

Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их участниками конфликта. И уже все равно членами, каких организаций они являются", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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