https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html

Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом

Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом - РИА Новости, 05.03.2022

Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом

Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:34

2022-03-05T12:34

2022-03-05T13:05

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры.В своем видеообращении к Зеленскому Кива заявил, что тот давно потерял связь с реальностью и живет "в иллюзии кокаинового опьянения"."Ты сегодня своими приказами уничтожаешь не только солдат, ты же уничтожаешь женщин, детей, стариков. Вы же заперли их фактически в городах, обрекая их на неминуемую смерть. Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнеры. НАТО тебе сказал, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", - сказал украинский депутат.Он призвал Зеленского остановить вооруженный конфликт, "ведь это ты еще пока можешь". "Завтра она и так закончится, но только тогда тебя будут рвать на куски, как того, который не просто предал, а того, кто утопил свою страну в крови", - сказал Кива.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр