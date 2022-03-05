12:34 05.03.2022 (обновлено: 13:05 05.03.2022)
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом
Депутат Рады Кива: Зеленский давно потерял связь с реальностью, он наркоман
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры.
В своем видеообращении к Зеленскому Кива заявил, что тот давно потерял связь с реальностью и живет "в иллюзии кокаинового опьянения".
"Ты сегодня своими приказами уничтожаешь не только солдат, ты же уничтожаешь женщин, детей, стариков. Вы же заперли их фактически в городах, обрекая их на неминуемую смерть. Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнеры. НАТО тебе сказал, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", - сказал украинский депутат.
Он призвал Зеленского остановить вооруженный конфликт, "ведь это ты еще пока можешь". "Завтра она и так закончится, но только тогда тебя будут рвать на куски, как того, который не просто предал, а того, кто утопил свою страну в крови", - сказал Кива.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.