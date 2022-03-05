Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом - РИА Новости, 05.03.2022
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом
Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:34
2022-03-05T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры.В своем видеообращении к Зеленскому Кива заявил, что тот давно потерял связь с реальностью и живет "в иллюзии кокаинового опьянения"."Ты сегодня своими приказами уничтожаешь не только солдат, ты же уничтожаешь женщин, детей, стариков. Вы же заперли их фактически в городах, обрекая их на неминуемую смерть. Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнеры. НАТО тебе сказал, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", - сказал украинский депутат.Он призвал Зеленского остановить вооруженный конфликт, "ведь это ты еще пока можешь". "Завтра она и так закончится, но только тогда тебя будут рвать на куски, как того, который не просто предал, а того, кто утопил свою страну в крови", - сказал Кива.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:34 05.03.2022 (обновлено: 13:05 05.03.2022)
 
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом

Депутат Рады Кива: Зеленский давно потерял связь с реальностью, он наркоман

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что от Владимира Зеленского отказались все западные партнеры.
В своем видеообращении к Зеленскому Кива заявил, что тот давно потерял связь с реальностью и живет "в иллюзии кокаинового опьянения".
"Ты сегодня своими приказами уничтожаешь не только солдат, ты же уничтожаешь женщин, детей, стариков. Вы же заперли их фактически в городах, обрекая их на неминуемую смерть. Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнеры. НАТО тебе сказал, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", - сказал украинский депутат.
Он призвал Зеленского остановить вооруженный конфликт, "ведь это ты еще пока можешь". "Завтра она и так закончится, но только тогда тебя будут рвать на куски, как того, который не просто предал, а того, кто утопил свою страну в крови", - сказал Кива.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 11:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала