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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776653724.html
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:39
2022-03-05T09:39
обострение ситуации в днр и лнр
николай азаров (политик)
сша
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, если Зеленский находится сейчас в Киеве, то при обострении ситуации США его эвакуируют."Его тут же заберут из Киева, потому что американцам он нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой - ред.) Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние", - сказал Азаров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сша
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николай азаров (политик), сша, украина, киев, владимир зеленский
09:39 05.03.2022
 
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США

Экс-премьер Азаров: США могут эвакуировать Зеленского при обострении ситуации

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, если Зеленский находится сейчас в Киеве, то при обострении ситуации США его эвакуируют.
"Его тут же заберут из Киева, потому что американцам он нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой - ред.) Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние", - сказал Азаров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 03:16
Азаров заявил о неадекватном состоянии Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНиколай Азаров (политик)СШАУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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