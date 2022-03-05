https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776653724.html

Азаров допустил эвакуацию Зеленского США

Азаров допустил эвакуацию Зеленского США - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров допустил эвакуацию Зеленского США

Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:39

2022-03-05T09:39

2022-03-05T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

николай азаров (политик)

сша

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, если Зеленский находится сейчас в Киеве, то при обострении ситуации США его эвакуируют."Его тут же заберут из Киева, потому что американцам он нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой - ред.) Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние", - сказал Азаров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html

сша

украина

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай азаров (политик), сша, украина, киев, владимир зеленский