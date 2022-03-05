https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776653724.html
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:39
2022-03-05T09:39
2022-03-05T09:39
обострение ситуации в днр и лнр
николай азаров (политик)
сша
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский нужен властям США, чтобы блокировать работу по созданию нового правительства Украины, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, если Зеленский находится сейчас в Киеве, то при обострении ситуации США его эвакуируют."Его тут же заберут из Киева, потому что американцам он нужен живой, невредимый, как легитимный президент, с которым они будут носиться, как носятся сейчас с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой - ред.) Тихановской, и блокировать все работы по созданию и вхождению в свои полномочия нового руководства Украины. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Но вы видели его физическое состояние", - сказал Азаров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай азаров (политик), сша, украина, киев, владимир зеленский
Азаров допустил эвакуацию Зеленского США
Экс-премьер Азаров: США могут эвакуировать Зеленского при обострении ситуации