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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/zapad-1776709552.html
В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков
В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022
В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков
В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:06
2022-03-05T13:23
политика
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана теми странами - странами ЕС, странами НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении в Кремле к ситуации с изоляцией России в связи с введением санкций западных стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/mid-1776182272.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/ukaraina-1776484597.html
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, евросоюз, сбербанк россии, втб
13:06 05.03.2022 (обновлено: 13:23 05.03.2022)
 
В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле надеются, что Запад изменит чрезмерно эмоциональную позицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана теми странами - странами ЕС, странами НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении в Кремле к ситуации с изоляцией России в связи с введением санкций западных стран.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:50
МИД назвал реакцию мирового сообщества на действия России истерикой
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:32В мире
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Украине и реакцию Запада
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзСбербанк РоссииВТБ
 
 
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