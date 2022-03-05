13:06 05.03.2022 (обновлено: 13:23 05.03.2022)
В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков
Песков заявил, что в Кремле надеются, что Запад изменит чрезмерно эмоциональную позицию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана теми странами - странами ЕС, странами НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении в Кремле к ситуации с изоляцией России в связи с введением санкций западных стран.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.