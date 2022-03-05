https://ria.ru/20220305/zapad-1776709552.html

В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков

В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

В Кремле надеются, что Запад изменит свою позицию по России, заявил Песков

В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:06

2022-03-05T13:06

2022-03-05T13:23

политика

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что Запад изменит свою чрезмерно эмоциональную позицию по России, когда отказывается понимать очевидные вещи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана теми странами - странами ЕС, странами НАТО, которые сейчас занимают такую чрезмерно эмоциональную позицию и отказываются понимать очень многие очевидные вещи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении в Кремле к ситуации с изоляцией России в связи с введением санкций западных стран.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mid-1776182272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/ukaraina-1776484597.html

россия

сша

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, евросоюз, сбербанк россии, втб