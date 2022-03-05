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Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции - РИА Новости, 05.03.2022
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции
Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:15
2022-03-05T19:15
продукты
яйца
россия
турция
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта снимает временные ограничения на поставку на территорию РФ инкубационного яйца с 6 предприятий Турции", - сказала Мелано.Ранее в марте Россельхознадзор возобновил поставки в Россию инкубационного яйца еще с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции.
https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html
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продукты, яйца, россия, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, в мире
19:15 05.03.2022
 
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции

Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц с шести предприятий Турции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех сортировки и упаковки яиц
Цех сортировки и упаковки яиц - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цех сортировки и упаковки яиц
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта снимает временные ограничения на поставку на территорию РФ инкубационного яйца с 6 предприятий Турции", - сказала Мелано.
Ранее в марте Россельхознадзор возобновил поставки в Россию инкубационного яйца еще с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции.
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