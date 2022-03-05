https://ria.ru/20220305/yaytsa-1776822143.html

Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции

Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции - РИА Новости, 05.03.2022

Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции

Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:15

2022-03-05T19:15

2022-03-05T19:15

продукты

яйца

россия

турция

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта снимает временные ограничения на поставку на территорию РФ инкубационного яйца с 6 предприятий Турции", - сказала Мелано.Ранее в марте Россельхознадзор возобновил поставки в Россию инкубационного яйца еще с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции.

https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, яйца, россия, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, в мире