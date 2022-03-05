https://ria.ru/20220305/yaytsa-1776822143.html
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции - РИА Новости, 05.03.2022
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции
Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:15
2022-03-05T19:15
2022-03-05T19:15
продукты
яйца
россия
турция
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769779914_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_356a712a1f3e6f359e7d4b6bc8bd3612.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставку на территорию России инкубационных яиц с шести предприятий Турции, сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 5 марта снимает временные ограничения на поставку на территорию РФ инкубационного яйца с 6 предприятий Турции", - сказала Мелано.Ранее в марте Россельхознадзор возобновил поставки в Россию инкубационного яйца еще с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции.
https://ria.ru/20220305/rosselkhoznadzor-1776810302.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769779914_573:0:3302:2047_1920x0_80_0_0_3ec0067a7a8d2079359a9d0949c1fe30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, яйца, россия, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, в мире
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц из Турции
Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию яиц с шести предприятий Турции