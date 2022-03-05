13:43 05.03.2022 (обновлено: 14:21 05.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать взрыв боевиками дома в Мариуполе
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать подрыв боевиками "Азова" дома в Мариуполе
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой Народной Республике украинскими националистами... Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", - говорится в сообщении.
По данным СК, боевики "Азова" подорвали заложенные взрывные устройства, в результате чего обрушился жилой дом в Мариуполе. Отмечается, что под завалами могут находится до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети.
"В очередной раз украинские националисты продемонстрировали свое истинное лицо, причиняя вред гражданским лицам, игнорируя договоренности о режиме тишины и предоставлении гуманитарных коридоров для эвакуации людей", - добавляется в сообщении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети.