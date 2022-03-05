https://ria.ru/20220305/vzryv-1776719918.html

Бастрыкин поручил расследовать взрыв боевиками дома в Мариуполе

Бастрыкин поручил расследовать взрыв боевиками дома в Мариуполе - РИА Новости, 05.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать взрыв боевиками дома в Мариуполе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:43

2022-03-05T13:43

2022-03-05T14:21

в мире

мариуполь

александр бастрыкин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками "Азова" в Мариуполе, сообщается на сайте Следственного комитета России."Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой Народной Республике украинскими националистами... Глава СК России указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", - говорится в сообщении.По данным СК, боевики "Азова" подорвали заложенные взрывные устройства, в результате чего обрушился жилой дом в Мариуполе. Отмечается, что под завалами могут находится до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети."В очередной раз украинские националисты продемонстрировали свое истинное лицо, причиняя вред гражданским лицам, игнорируя договоренности о режиме тишины и предоставлении гуманитарных коридоров для эвакуации людей", - добавляется в сообщении.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/mariupol-1776714024.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, александр бастрыкин