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Взрыв в Мариуполе произошел после объявления о гумкоридорах, заявили в ДНР
Взрыв в Мариуполе произошел после объявления о гумкоридорах, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Взрыв в Мариуполе произошел после объявления о гумкоридорах, заявили в ДНР
Взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гуманитарных коридоров, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:34
2022-03-05T13:34
2022-03-05T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
денис пушилин
мариуполь
эдуард басурин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрыв в Мариуполе произошёл после объявления об открытии гуманитарных коридоров, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Люди находятся еще под завалами. Это район левобережный, так называемый, восточная окраина Мариуполя. Взрыв как раз произошел после того, как было объявлено, что гуманитарный коридор якобы с разрешения украинских властей начинает действовать с 10 часов утра по московскому времени", - сказал Басурин в эфире "Россия 1".Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, денис пушилин, мариуполь, эдуард басурин
Взрыв в Мариуполе произошел после объявления о гумкоридорах, заявили в ДНР
Басурин: взрыв в Мариуполе произошел после объявления об открытии гуманитарных коридоров