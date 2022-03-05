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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин
Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин
Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:23
2022-03-05T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
батальон "азов"
денис пушилин
мариуполь
днр
украина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00. "Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал Пушилин.По его словам, сейчас власти республики собирают информацию о случившемся."Пытаемся задействовать и беспилотные летальные аппараты, чтобы выяснить, в каком состоянии, что там находится, и по возможности предоставить помощь и поддержку", — отметил глава ДНР.Он добавил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
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в мире, батальон "азов", денис пушилин, мариуполь, днр, украина
11:23 05.03.2022 (обновлено: 13:00 05.03.2022)
 
Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин

Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00.
"Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал Пушилин.
По его словам, сейчас власти республики собирают информацию о случившемся.
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"Пытаемся задействовать и беспилотные летальные аппараты, чтобы выяснить, в каком состоянии, что там находится, и по возможности предоставить помощь и поддержку", — отметил глава ДНР.
Он добавил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций.
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На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБатальон "Азов"Денис ПушилинМариупольДНРУкраина
 
 
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