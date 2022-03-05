https://ria.ru/20220305/vzryv-1776679645.html

Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин

Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022

Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, заявил Пушилин

Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:23

2022-03-05T11:23

2022-03-05T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

батальон "азов"

денис пушилин

мариуполь

днр

украина

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся до 200 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10:00. "Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", — сказал Пушилин.По его словам, сейчас власти республики собирают информацию о случившемся."Пытаемся задействовать и беспилотные летальные аппараты, чтобы выяснить, в каком состоянии, что там находится, и по возможности предоставить помощь и поддержку", — отметил глава ДНР.Он добавил, что администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, но властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность из-за провокаций.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html

https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, батальон "азов", денис пушилин, мариуполь, днр, украина