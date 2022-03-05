https://ria.ru/20220305/vystavka-1776665591.html

В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной

В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной - РИА Новости, 05.03.2022

В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной

В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:33

2022-03-05T11:33

2022-03-05T15:51

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ия саввина

музей кино

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. "Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева", — говорится в пресс-релизе.В коллекции — личные вещи артистки, графические произведения, большинство из которых выполнено ее друзьями и близкими, сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, личные дневники, письма друзей, открытки и фотографии.Также посетители смогут увидеть рисованные поздравительные открытки актера театра и кино Юрия Богатырева. Он был другом артистки. С 1977 года они вместе служили во МХАТе и даже родились в один день — 2 марта. Саввина известна ролями в таких фильмах, как "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Дама с собачкой", "Троцкий", "Два товарища", "Место под солнцем". А еще она озвучила Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе.Выставка продлится до 17 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220304/museum-1776551352.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ия саввина, музей кино, выставки