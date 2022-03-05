В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. "Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева", — говорится в пресс-релизе.В коллекции — личные вещи артистки, графические произведения, большинство из которых выполнено ее друзьями и близкими, сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, личные дневники, письма друзей, открытки и фотографии.Также посетители смогут увидеть рисованные поздравительные открытки актера театра и кино Юрия Богатырева. Он был другом артистки. С 1977 года они вместе служили во МХАТе и даже родились в один день — 2 марта. Саввина известна ролями в таких фильмах, как "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Дама с собачкой", "Троцкий", "Два товарища", "Место под солнцем". А еще она озвучила Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе.Выставка продлится до 17 мая 2022 года.
"Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева", — говорится в пресс-релизе.
В коллекции — личные вещи артистки, графические произведения, большинство из которых выполнено ее друзьями и близкими, сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, личные дневники, письма друзей, открытки и фотографии.
Также посетители смогут увидеть рисованные поздравительные открытки актера театра и кино Юрия Богатырева. Он был другом артистки. С 1977 года они вместе служили во МХАТе и даже родились в один день — 2 марта.
Саввина известна ролями в таких фильмах, как "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Дама с собачкой", "Троцкий", "Два товарища", "Место под солнцем". А еще она озвучила Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.