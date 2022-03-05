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Культура
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В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной
В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной - РИА Новости, 05.03.2022
В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной
В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:33
2022-03-05T15:51
культура
новости культуры
ия саввина
музей кино
выставки
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. "Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева", — говорится в пресс-релизе.В коллекции — личные вещи артистки, графические произведения, большинство из которых выполнено ее друзьями и близкими, сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, личные дневники, письма друзей, открытки и фотографии.Также посетители смогут увидеть рисованные поздравительные открытки актера театра и кино Юрия Богатырева. Он был другом артистки. С 1977 года они вместе служили во МХАТе и даже родились в один день — 2 марта. Саввина известна ролями в таких фильмах, как "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Дама с собачкой", "Троцкий", "Два товарища", "Место под солнцем". А еще она озвучила Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе.Выставка продлится до 17 мая 2022 года.
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новости культуры, ия саввина, музей кино, выставки
11:33 05.03.2022 (обновлено: 15:51 05.03.2022)
 
В Музее кино открылась выставка архивов актрисы Ии Саввиной

Выставка архивов актрисы Ии Савиной "Ия и я" открылась в Музее кино на ВДНХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие Музея кино на ВДНХ
Открытие Музея кино на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Музее кино открылась выставка "Ия и я", сообщает пресс-служба. На ней впервые представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной.
© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино

Актриса Ия Саввина в роли Зои Березкиной в фильме "Маяковский смеется". 1975

Актриса Ия Саввина в роли Зои Березкиной в фильме Маяковский смеётся. 1975
1 из 2

Актриса Ия Саввина в роли Зои Березкиной в фильме "Маяковский смеется". 1975

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино

Кадр из фильма "Объяснение в любви". Филлиппок (актер Юрий Богатырев) и Зиночка (актриса Эва Шикульска). 1977

Кадр из фильма Объяснение в любви. Филлиппок (актер Юрий Богатырёв) и Зиночка (актриса Эва Шикульска). 1977
2 из 2

Кадр из фильма "Объяснение в любви". Филлиппок (актер Юрий Богатырев) и Зиночка (актриса Эва Шикульска). 1977

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
1 из 2

Актриса Ия Саввина в роли Зои Березкиной в фильме "Маяковский смеется". 1975

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
2 из 2

Кадр из фильма "Объяснение в любви". Филлиппок (актер Юрий Богатырев) и Зиночка (актриса Эва Шикульска). 1977

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
"Архив поступил в музей совсем недавно, в конце 2021 года, по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева", — говорится в пресс-релизе.
В коллекции — личные вещи артистки, графические произведения, большинство из которых выполнено ее друзьями и близкими, сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, личные дневники, письма друзей, открытки и фотографии.
Также посетители смогут увидеть рисованные поздравительные открытки актера театра и кино Юрия Богатырева. Он был другом артистки. С 1977 года они вместе служили во МХАТе и даже родились в один день — 2 марта.
© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С Новым 1984 годом! (1983. Картон, акварель, белила, кисть, перо)

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С Новым 1984 годом! 1983. Картон, акварель, белила, кисть, перо
1 из 2

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С Новым 1984 годом! (1983. Картон, акварель, белила, кисть, перо)

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С 8 Марта! (1981-1988. Бумага крафтовая, акварель, белила, кисть, перо)

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С 8 Марта! 1981-1988. Бумага крафтовая, акварель, белила, кисть, перо
2 из 2

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С 8 Марта! (1981-1988. Бумага крафтовая, акварель, белила, кисть, перо)

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
1 из 2

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С Новым 1984 годом! (1983. Картон, акварель, белила, кисть, перо)

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
2 из 2

Юрий Богатырев. Поздравительная открытка, созданная для Ии Саввиной. С 8 Марта! (1981-1988. Бумага крафтовая, акварель, белила, кисть, перо)

© Предоставлено пресс-службой Государственного центрального музея кино
Саввина известна ролями в таких фильмах, как "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж", "Дама с собачкой", "Троцкий", "Два товарища", "Место под солнцем". А еще она озвучила Пятачка в мультфильмах о Винни-Пухе.
Выставка продлится до 17 мая 2022 года.
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