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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/vyplaty-1776849721.html
Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям
Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям - РИА Новости, 05.03.2022
Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям
С 10 марта власти ДНР планируют начать выплату социальных пособий жителям освобожденных территорий, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:50
2022-03-05T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С 10 марта власти ДНР планируют начать выплату социальных пособий жителям освобожденных территорий, заявил глава республики Денис Пушилин."Люди просто голодные... После этого стоит вопрос восстановления поставок электроэнергии, возобновления теплоснабжения, установления связи. Ну и что немаловажным является, это выплаты людям пенсии. Я вам скажу, завтра шестое число, у нас вот первые уже пойдут. Это уже на освобожденных территориях. С десятого числа у нас по плану уже начать выплату социальных пособий", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776846742.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия
21:50 05.03.2022
 
Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям

Пушилин: власти ДНР планируют начать выплату пособий жителям освобожденных территорий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С 10 марта власти ДНР планируют начать выплату социальных пособий жителям освобожденных территорий, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Люди просто голодные... После этого стоит вопрос восстановления поставок электроэнергии, возобновления теплоснабжения, установления связи. Ну и что немаловажным является, это выплаты людям пенсии. Я вам скажу, завтра шестое число, у нас вот первые уже пойдут. Это уже на освобожденных территориях. С десятого числа у нас по плану уже начать выплату социальных пособий", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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