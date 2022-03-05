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Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям

Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям - РИА Новости, 05.03.2022

Пушилин заявил, что власти планируют начать выплату пособий жителям

С 10 марта власти ДНР планируют начать выплату социальных пособий жителям освобожденных территорий, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:50

2022-03-05T21:50

2022-03-05T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С 10 марта власти ДНР планируют начать выплату социальных пособий жителям освобожденных территорий, заявил глава республики Денис Пушилин."Люди просто голодные... После этого стоит вопрос восстановления поставок электроэнергии, возобновления теплоснабжения, установления связи. Ну и что немаловажным является, это выплаты людям пенсии. Я вам скажу, завтра шестое число, у нас вот первые уже пойдут. Это уже на освобожденных территориях. С десятого числа у нас по плану уже начать выплату социальных пособий", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия