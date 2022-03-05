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Эксперт: иностранный бизнес во время простоя должен платить персоналу

Эксперт: иностранный бизнес во время простоя должен платить персоналу - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт: иностранный бизнес во время простоя должен платить персоналу

Работодатели иногда вынуждены прибегать к временной приостановке основной деятельности, что сейчас делают некоторые иностранные компании в России, в том числе... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T06:27

2022-03-05T06:27

2022-03-05T06:28

россия

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работодатели иногда вынуждены прибегать к временной приостановке основной деятельности, что сейчас делают некоторые иностранные компании в России, в том числе ИКЕА, H&M и BMW, однако во время простоя они должны выплачивать сотрудникам компенсации не менее двух третей от средней заработной платы, рассказал РИА Новости резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок Андрей Гусев.За последние несколько дней о приостановке деятельности в России объявили ряд иностранных компаний, среди которых немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, шведская ИКЕА, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.По его словам, законодательство РФ не ограничивает период простоя каким-то максимальным сроком, а значит, работодатель вправе продлевать его по мере необходимости."Простой объявляется приказом с объяснением причины, делающей дальнейшую работу невозможной. Во время простоя сотрудникам выплачивается компенсация в размере 2/3 от их средней заработной платы, в то время как правила расчета варьируются: если простой вызван "виной" работодателя, то расчет средней заработной платы должен включать все бонусы и другие переменные части заработной платы", - отметил эксперт.Если же причина простоя находится вне контроля как работодателя, так и работников, то выплачивается только 2/3 базовой фиксированной заработной платы."Если работодатель решит сослаться на независящие от него обстоятельства и сократит выплату до минимальной - может возникнуть спор. Сотрудники могут утверждать, например, что приостановка поставок в Россию является обстоятельством, находящимся в зоне риска работодателя, поскольку поиск поставщиков является коммерческой обязанностью компании. В нынешней ситуации трудно предсказать исход такого спора в суде", - пояснил Гусев.Также компания может пойти по пути сокращения штата, и тогда по закону работники должны быть обязательно официально уведомлены о предстоящем увольнении за два месяца до даты увольнения. "Помимо зарплаты за период работы перед увольнением (включая суммы премий, надбавок и иных выплат), работнику полагаются компенсации за все неиспользованные отпуска, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работник по закону в исключительных случаях имеет право на средний месячный заработок за второй и третий месяц увольнения", - разъяснил Гусев.Крайняя мера - ликвидация компании, которая приведет к возникновению аналогичных обязательств перед работниками, добавил он."Как правило, иностранные компании предусматривают в своих внутренних политиках иные выплаты, поэтому работник имеет шанс получить больше, чем предусмотренный по Трудовому кодексу минимум", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20220305/avto-1776632373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество