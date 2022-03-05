https://ria.ru/20220305/vulkan-1776652845.html
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный - РИА Новости, 05.03.2022
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный
Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:33
2022-03-05T09:33
2022-03-05T10:14
космос - риа наука
усть-камчатский район
вулкан
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новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю."В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Безымянного. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 15 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского района. Жителей просят не ездить в окрестностях вулкана.
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/izverzhenie-1772382574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, усть-камчатский район, вулкан, туризм, новости - туризм
09:33 05.03.2022 (обновлено: 10:14 05.03.2022)
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный
Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке