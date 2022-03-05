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На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный - РИА Новости, 05.03.2022
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный
Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:33
2022-03-05T10:14
космос - риа наука
усть-камчатский район
вулкан
туризм
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю."В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Безымянного. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 15 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского района. Жителей просят не ездить в окрестностях вулкана.
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космос - риа наука, усть-камчатский район, вулкан, туризм, новости - туризм
09:33 05.03.2022 (обновлено: 10:14 05.03.2022)
 
На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный

Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный на Камчатке

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНЛавовый купол вулкана Безымянный. 09 июля 2018
Лавовый купол вулкана Безымянный. 09 июля 2018
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Лавовый купол вулкана Безымянный. 09 июля 2018. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Безымянного. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 15 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского района. Жителей просят не ездить в окрестностях вулкана.
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