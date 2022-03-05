https://ria.ru/20220305/vulkan-1776652845.html

На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный

На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный - РИА Новости, 05.03.2022

На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:33

2022-03-05T09:33

2022-03-05T10:14

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может в ближайшее время начать мощное извержение, жителям рекомендуют не приближаться к исполину, соответствующее сообщение опубликовало ГУ МЧС России по Камчатскому краю."В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Безымянного. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 15 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского района. Жителей просят не ездить в окрестностях вулкана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/izverzhenie-1772382574.html

усть-камчатский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, усть-камчатский район, вулкан, туризм, новости - туризм