https://ria.ru/20220305/vtsiom-1776724510.html

Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос

Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос - РИА Новости, 05.03.2022

Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос

Большинство (62%) работающих россиян не видят разницы в зарплате в зависимости от пола сотрудников, выполняющих одинаковые обязанности на аналогичных... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:01

2022-03-05T14:01

2022-03-05T14:01

общество

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большинство (62%) работающих россиян не видят разницы в зарплате в зависимости от пола сотрудников, выполняющих одинаковые обязанности на аналогичных должностях, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, 62% работающих россиян полагают, что у них в организации у мужчин и у женщин, выполняющих одинаковые обязанности на одинаковых должностях, зарплата не отличается. При этом 11% работающих респондентов считают, что зарплата выше у мужчин, 4% - что у женщин, 23% затруднились ответить."Что касается зарплат, то они в минимальной степени демонстрируют гендерное равенство в преимущественно мужских коллективах (только 55% работающих в них говорит о равенстве зарплат), лучше дело обстоит в преимущественно женских (65%) и еще лучше — в гендерно нейтральных коллективах (71%)", - отметили во ВЦИОМ.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2022 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/programmist-1769412346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом