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Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос
Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос - РИА Новости, 05.03.2022
Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос
Большинство (62%) работающих россиян не видят разницы в зарплате в зависимости от пола сотрудников, выполняющих одинаковые обязанности на аналогичных... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:01
2022-03-05T14:01
2022-03-05T14:01
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большинство (62%) работающих россиян не видят разницы в зарплате в зависимости от пола сотрудников, выполняющих одинаковые обязанности на аналогичных должностях, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, 62% работающих россиян полагают, что у них в организации у мужчин и у женщин, выполняющих одинаковые обязанности на одинаковых должностях, зарплата не отличается. При этом 11% работающих респондентов считают, что зарплата выше у мужчин, 4% - что у женщин, 23% затруднились ответить."Что касается зарплат, то они в минимальной степени демонстрируют гендерное равенство в преимущественно мужских коллективах (только 55% работающих в них говорит о равенстве зарплат), лучше дело обстоит в преимущественно женских (65%) и еще лучше — в гендерно нейтральных коллективах (71%)", - отметили во ВЦИОМ.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2022 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220129/programmist-1769412346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом
Большинство россиян считают, что зарплата не зависит от пола, показал опрос
ВЦИОМ: 62 процента работающих россиян считают, что зарплата не зависит от пола
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Большинство (62%) работающих россиян не видят разницы в зарплате в зависимости от пола сотрудников, выполняющих одинаковые обязанности на аналогичных должностях, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Согласно представленным данным совместного проекта РИА Новости и ВЦИОМ, 62% работающих россиян полагают, что у них в организации у мужчин и у женщин, выполняющих одинаковые обязанности на одинаковых должностях, зарплата не отличается. При этом 11% работающих респондентов считают, что зарплата выше у мужчин, 4% - что у женщин, 23% затруднились ответить.
"Что касается зарплат, то они в минимальной степени демонстрируют гендерное равенство в преимущественно мужских коллективах (только 55% работающих в них говорит о равенстве зарплат), лучше дело обстоит в преимущественно женских (65%) и еще лучше — в гендерно нейтральных коллективах (71%)", - отметили во ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2022 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.