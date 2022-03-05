Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/vstrecha-1776723711.html
Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции
Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции - РИА Новости, 05.03.2022
Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:59
2022-03-05T14:18
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
дмитрий кулеба
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет содержательной.Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкая сторона готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной."У нас сегодня будет разговор с турецким коллегой, мы обсудим. Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776725013.html
https://ria.ru/20220305/montre-1776683376.html
россия
украина
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, дмитрий кулеба, украина, турция, стамбул
13:59 05.03.2022 (обновлено: 14:18 05.03.2022)
 
Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

Глава МИД Украины Кулеба заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет содержательной.
Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкая сторона готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Анкаре допустили эвакуацию турок с Украины через Россию
"У нас сегодня будет разговор с турецким коллегой, мы обсудим. Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу в эфире украинских телеканалов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 11:37
В турецком Минобороны выступили против спекуляций с Конвенцией Монтре
 
В миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныДмитрий КулебаУкраинаТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала