https://ria.ru/20220305/vstrecha-1776723711.html

Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции - РИА Новости, 05.03.2022

Глава МИД Украины заявил о возможности встречи с Лавровым в Турции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:59

2022-03-05T13:59

2022-03-05T14:18

в мире

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

дмитрий кулеба

украина

турция

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции, если перспектива переговоров будет содержательной.Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкая сторона готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной."У нас сегодня будет разговор с турецким коллегой, мы обсудим. Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться", - сказал Кулеба в субботу в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/turtsiya-1776725013.html

https://ria.ru/20220305/montre-1776683376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, дмитрий кулеба, украина, турция, стамбул