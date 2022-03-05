https://ria.ru/20220305/vopros-1776763251.html
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности - РИА Новости, 05.03.2022
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности
Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:05
2022-03-05T16:05
2022-03-05T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу президент России Владимир Путин."Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства [Киева], должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин пригрозил поднять вопрос об украинской государственности
"Должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдёт, это будет целиком и полностью на их совести
2022-03-05T16:05
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, украина, россия
16:05 05.03.2022 (обновлено: 17:39 05.03.2022)
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности
Президент Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности