Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/vopros-1776763251.html
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности - РИА Новости, 05.03.2022
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности
Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:05
2022-03-05T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776797437_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_091e7b545914bebcc78901387a7d68bc.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу президент России Владимир Путин."Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства [Киева], должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/narkotik-1776790522.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин пригрозил поднять вопрос об украинской государственности
"Должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдёт, это будет целиком и полностью на их совести
2022-03-05T16:05
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776797437_329:0:1769:1080_1920x0_80_0_0_5513486232d45f64bedc34c5d17ed0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия
16:05 05.03.2022 (обновлено: 17:39 05.03.2022)
 
Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности

Президент Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу президент России Владимир Путин.
"Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства [Киева], должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Нарколаборатория украинских националистов под Мариуполем, обнаруженная силами ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 17:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала