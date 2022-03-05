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Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности

Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности - РИА Новости, 05.03.2022

Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности

Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:05

2022-03-05T16:05

2022-03-05T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности, заявил в субботу президент России Владимир Путин."Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства [Киева], должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Путин пригрозил поднять вопрос об украинской государственности "Должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдёт, это будет целиком и полностью на их совести 2022-03-05T16:05 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, россия