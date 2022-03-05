https://ria.ru/20220305/voennye-1776857017.html

Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей

Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей - РИА Новости, 06.03.2022

Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей

Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, текст соответствующего... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-05T23:11

2022-03-05T23:11

2022-03-06T00:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сирия

донецкая народная республика

северодонецк

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, текст соответствующего указа президента России Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля."Установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях", - говорится в документе.Добавляется, что военнослужащим, принимающим участие в операции в ДНР, ЛНР и на Украине, а также в Сирии и получившим ранение, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html

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донецкая народная республика

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, сирия, донецкая народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, общество