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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/voennye-1776857017.html
Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей
Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей - РИА Новости, 06.03.2022
Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей
Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, текст соответствующего... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-05T23:11
2022-03-06T00:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сирия
донецкая народная республика
северодонецк
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, текст соответствующего указа президента России Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля."Установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях", - говорится в документе.Добавляется, что военнослужащим, принимающим участие в операции в ДНР, ЛНР и на Украине, а также в Сирии и получившим ранение, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776856029.html
сирия
донецкая народная республика
северодонецк
украина
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владимир путин, сирия, донецкая народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, общество
23:11 05.03.2022 (обновлено: 00:37 06.03.2022)
 
Семьи погибших на Украине и в Сирии военных получат пять миллионов рублей

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших на Украине военных по пять миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, текст соответствующего указа президента России Владимира Путина приводит пресс-служба Кремля.
"Установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях", - говорится в документе.
Добавляется, что военнослужащим, принимающим участие в операции в ДНР, ЛНР и на Украине, а также в Сирии и получившим ранение, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСирияДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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