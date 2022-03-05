https://ria.ru/20220305/villa-1776698087.html

СМИ: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко

СМИ: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко

Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с ситуацией на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:35

2022-03-05T12:35

2022-03-05T16:09

италия

олег савченко

геннадий тимченко

евросоюз

россия

в мире

лукка

санкции

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РИМ, 5 мар - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине, наложила арест на виллу в Тоскане, которая, предположительно, принадлежит бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко, сообщает местная газета la Nazione.Вилла стоимостью три миллиона евро находится в провинции Лукка. Как отмечается в публикации, дом считается "связанным" с активами российского олигарха.Газета il Messaggero сообщает об аресте, предположительно, вилл бизнесмена Алишера Усманова на Сардинии (17 миллионов евро) и телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо (3 миллиона).Также местные власти подтвердили арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.В Сан-Ремо Фингвардия наложила арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая предположительно принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Тимченко.В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евроПо сообщению местных СМИ, первым активом, попавшим под арест, стала яхта стоимостью 65 миллионов евро, которая принадлежит основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.Ранее в пятницу отдел финансовой информации Банка Италии потребовал от банковских операторов страны в течение 30 дней отчитаться о мерах по заморозке активов российских лиц и структур, попавших под последние санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220303/usmanov-1776385223.html

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, олег савченко, геннадий тимченко, евросоюз, россия, в мире, лукка, санкции, владимир соловьев (телеведущий), алишер усманов, сардиния