12:35 05.03.2022 (обновлено: 16:09 05.03.2022)
СМИ: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко
la Nazione: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко
Полицейская машина в Италии
РИМ, 5 мар - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии в рамках операции по заморозке средств российских предпринимателей и структур, попавших под санкции Евросоюза в связи с ситуацией на Украине, наложила арест на виллу в Тоскане, которая, предположительно, принадлежит бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко, сообщает местная газета la Nazione.
Вилла стоимостью три миллиона евро находится в провинции Лукка. Как отмечается в публикации, дом считается "связанным" с активами российского олигарха.
Газета il Messaggero сообщает об аресте, предположительно, вилл бизнесмена Алишера Усманова на Сардинии (17 миллионов евро) и телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо (3 миллиона).
Также местные власти подтвердили арест двух яхт Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Судно Мордашова, владельца "Северстали", конфисковано в порту города Империя. Стоимость Lady M оценивается в 65 миллионов евро.
В Сан-Ремо Фингвардия наложила арест на яхту "Лена" стоимостью 50 миллионов евро, которая предположительно принадлежит основателю инвестфонда Volga Group Тимченко.
В пятницу вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны начали накладывать аресты на имущество российских олигархов в стране общим объемом активов в 140 миллионов евро
4 марта, 12:12Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
По сообщению местных СМИ, первым активом, попавшим под арест, стала яхта стоимостью 65 миллионов евро, которая принадлежит основному владельцу "Северстали" Алексею Мордашову.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.