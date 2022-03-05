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В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины

В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины - РИА Новости, 05.03.2022

В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины

С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:48

2022-03-05T22:48

2022-03-05T23:29

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин."Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в Россию <...> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — приводится текст указа.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776771059.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр