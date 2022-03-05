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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/vezd-1776855166.html
В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины
В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины - РИА Новости, 05.03.2022
В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины
С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:48
2022-03-05T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин."Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины &lt;...&gt; осуществляют въезд в Россию &lt;...&gt; и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — приводится текст указа.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
22:48 05.03.2022 (обновлено: 23:29 05.03.2022)
 
В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины

Путин упростил въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

"Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в Россию <...> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — приводится текст указа.
Донецкая и Луганская народные республики
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Донецкая и Луганская народные республики
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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