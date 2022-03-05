22:48 05.03.2022 (обновлено: 23:29 05.03.2022)
В России упростили въезд с территорий ЛНР, ДНР и Украины
Путин упростил въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины
Жители Украины
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. С 5 марта иностранцам и лицам без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины упростили въезд в Россию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
"Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в Россию <...> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — приводится текст указа.
"Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в Россию <...> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — приводится текст указа.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.