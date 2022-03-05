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Срок уплаты утильсбора российскими автопроизводителями отложили
Срок уплаты утильсбора российскими автопроизводителями отложили - РИА Новости, 05.03.2022
Срок уплаты утильсбора российскими автопроизводителями отложили
Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, для... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:13
2022-03-05T10:22
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года, сообщает кабмин."Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь. При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Ранее кабмин применял подобную меру поддержки в период эпидемических ограничений и позволил крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал."Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам", - добавляется в сообщении.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф
10:13 05.03.2022 (обновлено: 10:22 05.03.2022)
 
Срок уплаты утильсбора российскими автопроизводителями отложили

Правительство отложило срок уплаты утильсбора российскими автопроизводителями на декабрь

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года, сообщает кабмин.
"Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесён на декабрь. При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний. Ранее кабмин применял подобную меру поддержки в период эпидемических ограничений и позволил крупным отечественным автоконцернам сохранить экономический потенциал.
"Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления. Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам", - добавляется в сообщении.
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