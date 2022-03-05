https://ria.ru/20220305/ukraina-1776860012.html

Ситуация на Украине ведет к сдвигам в мировой экономике, заявил Вучич

Ситуация на Украине ведет к сдвигам в мировой экономике, заявил Вучич - РИА Новости, 06.03.2022

Ситуация на Украине ведет к сдвигам в мировой экономике, заявил Вучич

Ситуация в связи с военной операцией РФ по демилитаризации на Украине ведет к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, создает проблемы для ВВП... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-05T23:50

2022-03-05T23:50

2022-03-06T01:04

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

газпром нефть

вооруженные силы рф

оон

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БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Ситуация в связи с военной операцией РФ по демилитаризации на Украине ведет к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, создает проблемы для ВВП Сербии и ее граждан, заявил президент страны Александр Вучич."Происходят перебои на мировом рынке многих товаров, сдвиги в политических отношениях, меняется вся глобальная политическая сцена, все по-другому. Иногда мне кажется, что мы, граждане Сербии, не понимаем того, что вокруг нас происходит, и что все уже не так, как вчера", - заявил глава сербского государства в эфире Kurir TV."Это буквально тектонические перемены, очень тяжелые для нас… Последствия таковы, что мы, например, не можем импортировать из Измаила, это украинский порт, кокс для нашего сталелитейного производства. Не можем импортировать железо из РФ, потому что что бы то ни было под российским контролем на территории РФ или Украины не можем импортировать, и это создает проблемы для нашего ВВП", - указал Вучич.Президент Сербии рассказал о проблемах с поставками сырья для нефтепереработки в Сербии принадлежащей "Газпром нефти" компании НИС, а также о поиске путей для ведения банковских расчетов с российскими поставщиками и компаниями в энергетическом секторе. В этом контексте он отметил, как резко выросли цены на нефть и нефтепродукты.Вучич подчеркнул, что ожидает мирового дефицита пшеницы, "так как вторая и четвертая страна по объему ее производства ведут боевые действия". По его словам, соседняя Венгрия уже ввела ограничения на экспорт пшеницы, а Сербия пока нет, потому что ранее произвела больше своих потребностей.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич говорил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением. Совбез Сербии во главе с Вучичем ранее постановил, что решение о военной операции РФ по демилитаризации на Украине "было ошибочным", но отказался присоединиться к санкциям Запада в отношении России. Сербские власти многократно подчеркивали, что поддерживают территориальную целостность Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776834065.html

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Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, газпром нефть, вооруженные силы рф, оон, сербия, александр вучич