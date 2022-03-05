https://ria.ru/20220305/ukraina-1776853639.html

Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину

Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 05.03.2022

Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел содержательные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном об усилении обороноспособности страны,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:30

2022-03-05T22:30

2022-03-05T22:44

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энтони блинкен

дмитрий кулеба

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел содержательные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном об усилении обороноспособности страны, поставках оружия, санкциях и международной изоляции России.Их встреча состоялась в субботу на польско-украинской границе."Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности, в защите неба от российской авиации и ракет... Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины от варварских действий России в воздухе", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Украины.Блинкен в свою очередь заявил, что давление на Россию будет не только продолжаться, но и наращиваться, пока не прекратятся боевые действия."Что касается давления на Россию, то оно не только беспрецедентно, не только дает очень и очень конкретные результаты в России, но это давление также будет не только продолжаться, оно будет расти..." - сказал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220305/stingery-1776841417.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776846896.html

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Петр Попадюк

в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, украина, сша, владимир путин, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр