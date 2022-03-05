https://ria.ru/20220305/ukraina-1776853639.html
Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину
Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 05.03.2022
Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел содержательные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном об усилении обороноспособности страны,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:30
2022-03-05T22:30
2022-03-05T22:44
в мире
энтони блинкен
дмитрий кулеба
украина
сша
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел содержательные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном об усилении обороноспособности страны, поставках оружия, санкциях и международной изоляции России.Их встреча состоялась в субботу на польско-украинской границе."Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности, в защите неба от российской авиации и ракет... Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины от варварских действий России в воздухе", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Украины.Блинкен в свою очередь заявил, что давление на Россию будет не только продолжаться, но и наращиваться, пока не прекратятся боевые действия."Что касается давления на Россию, то оно не только беспрецедентно, не только дает очень и очень конкретные результаты в России, но это давление также будет не только продолжаться, оно будет расти..." - сказал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220305/stingery-1776841417.html
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776846896.html
украина
сша
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, украина, сша, владимир путин, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр
22:30 05.03.2022 (обновлено: 22:44 05.03.2022)
Блинкен и Кулеба обсудили поставки вооружения на Украину
Госсекретарь Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили поставки вооружения Киеву
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что провел содержательные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном об усилении обороноспособности страны, поставках оружия, санкциях и международной изоляции России.
Их встреча состоялась в субботу на польско-украинской границе.
"Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности, в защите неба от российской авиации и ракет... Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины от варварских действий России в воздухе", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Украины.
Блинкен в свою очередь заявил, что давление на Россию будет не только продолжаться, но и наращиваться, пока не прекратятся боевые действия.
"Что касается давления на Россию, то оно не только беспрецедентно, не только дает очень и очень конкретные результаты в России, но это давление также будет не только продолжаться, оно будет расти..." - сказал Блинкен.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
В ответ США
, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.