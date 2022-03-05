https://ria.ru/20220305/ukraina-1776846896.html

В МИД рассказали, сколько оружия поступило на Украину до спецоперации

В МИД рассказали, сколько оружия поступило на Украину до спецоперации - РИА Новости, 05.03.2022

В МИД рассказали, сколько оружия поступило на Украину до спецоперации

Еще до начала российской военной операции на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из США, Великобритании и других стран, за последний... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:23

2022-03-05T21:23

2022-03-05T21:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Еще до начала российской военной операции на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из США, Великобритании и других стран, за последний месяц на Украину поступило 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, Лондон также передал Киеву свыше 2 тыс противотанковых средств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За первые полтора месяца 2022 года (до начала спецоперации) на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Резникова и главы вооруженных сил страны Залужного от 14 февраля отмечается, что за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Великобритания все последнее время увеличивала количество своих военнослужащих, дислоцированных в Восточной Европе в рамках передового присутствия НАТО. За последнее время Лондон передал Киеву свыше 2 тысяч противотанковых средств", - добавила она.Захарова также отметила, что Германия собирается поставить более 2 тысяч ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавших ГДР, а также 500 ПЗРК "Стингер"."Кроме того Берлин выделит одну тысячу противотанковых гранатометов "Панцерфауст", а также 14 единиц бронетехники. Нидерланды планируют предоставить 200 ПЗРК "Стингер" и 50 "Панцерфаустов", а Словакия передаст вооружения на сумму 4,4 млн. евро", - отметила Захарова.По ее словам, Швеция, Финляндия и Австрия также выражают готовность оказать содействие Киеву. "Стокгольм планирует поставить 5 тысяч единиц противотанкового вооружения, рации, каски и бронежилеты. Хельсинки – 2,5 тысячи винтовок, патроны, бронежилеты. Канберра зарезервировала помощь в 75 миллионов долларов, из которых 50 (миллионов) пойдет на закупку оружия", - написала Захарова."Это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей", - резюмировала она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776829222.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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