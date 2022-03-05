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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html
Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине
Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине
Вооруженные силы РФ наступают широким фронтом, взяты под контроль еще семь населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:14
2022-03-05T20:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наступают широким фронтом, взяты под контроль еще семь населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремарка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка", - сказал Конашенков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:14 05.03.2022
 
Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине

Конашенков: российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наступают широким фронтом, взяты под контроль еще семь населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремарка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка", - сказал Конашенков журналистам.
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 19:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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