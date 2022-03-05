https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html

Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине

Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине

Вооруженные силы РФ наступают широким фронтом, взяты под контроль еще семь населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:14

2022-03-05T20:14

2022-03-05T20:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наступают широким фронтом, взяты под контроль еще семь населенных пунктов на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремарка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка", - сказал Конашенков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков