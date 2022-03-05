https://ria.ru/20220305/ukraina-1776793952.html

Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук

Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук - РИА Новости, 05.03.2022

Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук

Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:24

2022-03-05T17:24

2022-03-05T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию "Страна.ua"."Из пригородов Киева тоже планируется эвакуация. Мы готовим коридоры и по Сумам, Харькову, Херсону, нарабатываем механизм с ВА (военной администрацией - ред.) и ВСУ, ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - ред.). Особенно важна роль Красного Креста, который должен помочь гражданским, став посредником в трудном процессе организации коридоров", - сказала Верещук.Вице-премьер заявила, что Украина постоянно ведет переговоры по гуманитарным коридорам. Верещук также выразила надежду, что в воскресенье состоится эвакуация женщин и детей, а также пожилых.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donbass-1776784715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, россия, киев, сумы, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красный крест