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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776793952.html
Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук
Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук - РИА Новости, 05.03.2022
Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук
Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:24
2022-03-05T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
киев
сумы
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию "Страна.ua"."Из пригородов Киева тоже планируется эвакуация. Мы готовим коридоры и по Сумам, Харькову, Херсону, нарабатываем механизм с ВА (военной администрацией - ред.) и ВСУ, ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - ред.). Особенно важна роль Красного Креста, который должен помочь гражданским, став посредником в трудном процессе организации коридоров", - сказала Верещук.Вице-премьер заявила, что Украина постоянно ведет переговоры по гуманитарным коридорам. Верещук также выразила надежду, что в воскресенье состоится эвакуация женщин и детей, а также пожилых.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/donbass-1776784715.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, киев, сумы, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красный крест
17:24 05.03.2022 (обновлено: 17:42 05.03.2022)
 
Украина готовит несколько гумкоридоров, заявила Верещук

Верещук заявила о подготовке гумкоридоров из Сум, Харькова, Херсона, пригородов Киева

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон
Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украина готовит гуманитарные коридоры из Сум, Харькова и Херсона, также планируется эвакуация из пригородов Киева, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук изданию "Страна.ua".
"Из пригородов Киева тоже планируется эвакуация. Мы готовим коридоры и по Сумам, Харькову, Херсону, нарабатываем механизм с ВА (военной администрацией - ред.) и ВСУ, ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - ред.). Особенно важна роль Красного Креста, который должен помочь гражданским, став посредником в трудном процессе организации коридоров", - сказала Верещук.
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Вице-премьер заявила, что Украина постоянно ведет переговоры по гуманитарным коридорам. Верещук также выразила надежду, что в воскресенье состоится эвакуация женщин и детей, а также пожилых.
"Мы продолжаем переговоры постоянно. Надеюсь, что завтра состоится эвакуация женщин и детей, пожилых людей", - сообщила она.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй - 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияКиевСумыВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКрасный Крест
 
 
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