https://ria.ru/20220305/ukraina-1776771827.html

На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин

На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:21

2022-03-05T16:21

2022-03-05T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева."У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их просто хватают на улице сейчас и расстреливают" – Путин об инакомыслящих на Украине Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. "У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. 2022-03-05T16:21 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, владимир путин