https://ria.ru/20220305/ukraina-1776771827.html
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:21
2022-03-05T16:21
2022-03-05T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева."У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Их просто хватают на улице сейчас и расстреливают" – Путин об инакомыслящих на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. "У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
2022-03-05T16:21
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир путин
16:21 05.03.2022 (обновлено: 17:47 05.03.2022)
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
Президент Путин: на Украине расстреливают людей, у которых мнение не совпадает с Киевом