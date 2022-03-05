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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:21
2022-03-05T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева."У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Их просто хватают на улице сейчас и расстреливают" – Путин об инакомыслящих на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева. "У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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в мире, украина, владимир путин
16:21 05.03.2022 (обновлено: 17:47 05.03.2022)
 
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин

Президент Путин: на Украине расстреливают людей, у которых мнение не совпадает с Киевом

Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева.
"У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там на Украине самой тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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