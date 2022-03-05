https://ria.ru/20220305/ukraina-1776762348.html

Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил Путин

Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась разрешить конфликт на Украине в мирном русле, надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:01

2022-03-05T16:01

2022-03-05T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

донбасс

россия

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пыталась разрешить конфликт на Украине в мирном русле, надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на русском языке и жить по своим традициям, но власти Украины организовали блокаду.По его словам, киевские власти провели две военные операции в Донбассе, они оказались провальными, после чего возникли минские соглашения, которые показали "путь мирного разрешения этого конфликта"."И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того чтобы восстановить территориальную, целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут. А чего они требовали? Элементарных вещей: права говорить на родном, в данном случае на русском для них языке, жить в рамках своих традиций, своей культуры. Ничего особенного не было", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Он отметил, что была организована блокада этих территорий, людей отключили от банковской системы, продовольственного снабжения, от выплат пенсий и пособий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, донбасс, россия