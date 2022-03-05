https://ria.ru/20220305/ukraina-1776748083.html

ОБСЕ призвала стороны на Украине прекратить огонь на время переговоров

ОБСЕ призвала стороны на Украине прекратить огонь на время переговоров - РИА Новости, 05.03.2022

ОБСЕ призвала стороны на Украине прекратить огонь на время переговоров

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал стороны конфликта на Украине прекратить огонь на период переговоров. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:10

2022-03-05T15:10

2022-03-05T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

обсе

збигнев рау

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал стороны конфликта на Украине прекратить огонь на период переговоров."Я призываю прекратить кровопролитие, прекратить военные действия на период мирных переговоров между Россией и Украиной", - сказал Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Варшаве. При этом Рау призвал обе стороны "соблюдать международное право и с достоинством относится к военнопленным".Рау также призвал продолжать создание гуманитарных коридоров на Украине. "Я призываю продолжать создавать гуманитарные коридоры, которые упростят эвакуацию гражданского населения из находящихся под угрозой городов", - сказал он. "Наш приоритет – оказание помощи сотням тысяч, а вскоре, возможно, и миллионам беженцев", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/postpred-1776380217.html

https://ria.ru/20220302/obse-1776103198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, обсе, збигнев рау, украина, россия, ситуация в днр и лнр