https://ria.ru/20220305/ukraina-1776745879.html
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям - РИА Новости, 05.03.2022
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад –... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:59
2022-03-05T14:59
2022-03-05T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад – прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз призываем коллективный Запад прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, а мировое сообщество и весь цивилизованный мир активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
В Минобороны призвали цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям