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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776745879.html
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям - РИА Новости, 05.03.2022
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад –... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:59
2022-03-05T14:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад – прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз призываем коллективный Запад прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, а мировое сообщество и весь цивилизованный мир активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия
14:59 05.03.2022
 
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям

В Минобороны призвали цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР. - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад – прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В очередной раз призываем коллективный Запад прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, а мировое сообщество и весь цивилизованный мир активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению", - сказал Мизинцев.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России заявили о расовой дискриминации иностранцев на Украине
 
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