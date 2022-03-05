https://ria.ru/20220305/ukraina-1776745879.html

В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям

В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям - РИА Новости, 05.03.2022

В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям

Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад –... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:59

2022-03-05T14:59

2022-03-05T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия вновь призывает цивилизованный мир принудить Киев гуманно относиться к мирным людям в районе специальной военной операции, а коллективный Запад – прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В очередной раз призываем коллективный Запад прекратить потоки политически мотивированной лжи о гуманитарной ситуации на Украине, а мировое сообщество и весь цивилизованный мир активно включиться в работу по принуждению киевского режима к соблюдению правил гуманного отношения к гражданскому населению", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776745231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия