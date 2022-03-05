https://ria.ru/20220305/ukraina-1776735845.html

Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России

Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России - РИА Новости, 05.03.2022

Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России

Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, в стране чудовищно вырос уровень преступности, заявил журналистам начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:36

2022-03-05T14:36

2022-03-05T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, в стране чудовищно вырос уровень преступности, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ситуация обостряется чудовищным ростом преступности, спровоцированной украинской властью, которая без разбора вооружила жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения", - сказал Мизинцев."Пользуясь своей безнаказанностью и фактически ставшие параллельной властью, при полной утрате гражданско-правового управления, бандиты бесчинствуют в населенных пунктах, убивают, грабят и насилуют. Страну захлестнула волна грабежей и мародёрства. Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер", - добавил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)