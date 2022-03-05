https://ria.ru/20220305/ukraina-1776735845.html
Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России
Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России - РИА Новости, 05.03.2022
Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России
Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, в стране чудовищно вырос уровень преступности, заявил журналистам начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:36
2022-03-05T14:36
2022-03-05T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, в стране чудовищно вырос уровень преступности, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ситуация обостряется чудовищным ростом преступности, спровоцированной украинской властью, которая без разбора вооружила жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения", - сказал Мизинцев."Пользуясь своей безнаказанностью и фактически ставшие параллельной властью, при полной утрате гражданско-правового управления, бандиты бесчинствуют в населенных пунктах, убивают, грабят и насилуют. Страну захлестнула волна грабежей и мародёрства. Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер", - добавил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:36 05.03.2022 (обновлено: 14:42 05.03.2022)
Украину захлестнула волна грабежей и мародерства, заявило Минобороны России
Генерал-полковник Мизинцев: Украину захлестнула волна грабежей и мародерства