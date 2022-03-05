https://ria.ru/20220305/ukraina-1776735751.html

Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев

Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев - РИА Новости, 05.03.2022

Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев

Украинские неонацисты в разных населенных пунктах держат в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, заявил журналистам начальник... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:36

2022-03-05T14:36

2022-03-05T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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тунис (страна)

египет

украина

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты в разных населенных пунктах держат в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики националистических батальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, в том числе в Харькове - до 1,5 тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776605534.html

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тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иордания, тунис (страна), египет, украина, россия