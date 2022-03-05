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Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев
Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев - РИА Новости, 05.03.2022
Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев
Украинские неонацисты в разных населенных пунктах держат в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, заявил журналистам начальник... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:36
2022-03-05T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты в разных населенных пунктах держат в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики националистических батальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, в том числе в Харькове - до 1,5 тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, иордания, тунис (страна), египет, украина, россия
14:36 05.03.2022 (обновлено: 14:40 05.03.2022)
 
Боевики нацбатальонов Украины удерживают около пяти тысяч иностранцев

Минобороны: украинские нацисты держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты в разных населенных пунктах держат в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики националистических батальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысяч иностранцев, в том числе в Харькове - до 1,5 тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы - 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии", - сказал Мизинцев.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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4 марта, 20:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил, что украинские националисты удерживают тысячи иностранцев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИорданияТунис (страна)ЕгипетУкраинаРоссия
 
 
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