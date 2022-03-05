https://ria.ru/20220305/ukraina-1776731746.html

В Минобороны заявили о стремительном ухудшении гумобстановки на Украине

В Минобороны заявили о стремительном ухудшении гумобстановки на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

В Минобороны заявили о стремительном ухудшении гумобстановки на Украине

Гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается, Россия выполняет взятые на себя гуманитарные обязательства и предпринимает все возможные меры по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:26

2022-03-05T14:26

2022-03-05T14:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается, Россия выполняет взятые на себя гуманитарные обязательства и предпринимает все возможные меры по стабилизации ситуации, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Гуманитарная обстановка на Украине, к сожалению, стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы", - заявил он.По словам Мизинцева, российская сторона при этом предпринимает все возможные меры по стабилизации сложившейся чудовищной для украинского народа ситуации. "Российская сторона… выполняет взятые на себя гуманитарные обязательства и будет выполнять их и дальше", - заявил он.При этом генерал отметил, что Запад и международные организации делают вид, что не видят крайне бедственного положения людей на территориях, контролируемых украинскими неонацистами. "Российская Федерация предпринимает все возможные меры по эвакуации мирного населения и иностранных граждан из блокированных населенных пунктов", - подчеркнул Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/mirnye-1776537967.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776568128.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр