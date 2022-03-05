Британцы не могут выучить названия украинских городов

Британский телеканал выдал вымышленный город из видеоигры за украинский
Британский телеканал BBC выдал город из игры "Побег из Таркова" за настоящий украинский
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских городов, при этом один из них оказался вымышленным.
В эфире телеканала, помимо Киева и Мариуполя, упомянули некий Тарков. На оплошность обратил внимание французский политик Орельен Легран, заявив, что название населенного пункта позаимствовано из видеоигры "Побег из Таркова", где действительно есть такой вымышленный российский город.
La BBC… Tarkov est une ville imaginaire issue d’un jeu vidéo… Dites-vous bien que le reste des infos qu’ils vous donnent est tout aussi fiable… pic.twitter.com/vBAxsp2qv8— Aurélien Legrand (@Au_Legrand) March 4, 2022
"BBC... Тарков — это вымышленный город из видеоигры… Насколько же надежна другая информация, которую они предоставляют", — написал он на своей странице в твиттере.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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