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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776706762.html
Британцы не могут выучить названия украинских городов
Британский телеканал выдал вымышленный город из видеоигры за украинский - РИА Новости, 05.03.2022
Британцы не могут выучить названия украинских городов
Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:00
2022-03-05T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
сша
киев
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских городов, при этом один из них оказался вымышленным.В эфире телеканала, помимо Киева и Мариуполя, упомянули некий Тарков. На оплошность обратил внимание французский политик Орельен Легран, заявив, что название населенного пункта позаимствовано из видеоигры "Побег из Таркова", где действительно есть такой вымышленный российский город."BBC... Тарков — это вымышленный город из видеоигры… Насколько же надежна другая информация, которую они предоставляют", — написал он на своей странице в твиттере.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, киев, россия, украина
13:00 05.03.2022
 
Британский телеканал выдал вымышленный город из видеоигры за украинский

Британский телеканал BBC выдал город из игры "Побег из Таркова" за настоящий украинский

© AFP 2022 / Aris MessinisЧерный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских городов, при этом один из них оказался вымышленным.
В эфире телеканала, помимо Киева и Мариуполя, упомянули некий Тарков. На оплошность обратил внимание французский политик Орельен Легран, заявив, что название населенного пункта позаимствовано из видеоигры "Побег из Таркова", где действительно есть такой вымышленный российский город.
"BBC... Тарков — это вымышленный город из видеоигры… Насколько же надежна другая информация, которую они предоставляют", — написал он на своей странице в твиттере.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАКиевРоссияУкраина
 
 
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