https://ria.ru/20220305/ukraina-1776706762.html

Британцы не могут выучить названия украинских городов

Британский телеканал выдал вымышленный город из видеоигры за украинский - РИА Новости, 05.03.2022

Британцы не могут выучить названия украинских городов

Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:00

2022-03-05T13:00

2022-03-05T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

сша

киев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774993111_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d9a2fea72336bf7fc38848d50527ceab.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский телеканал BBC сообщил со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что российским войскам оказывают сопротивление несколько украинских городов, при этом один из них оказался вымышленным.В эфире телеканала, помимо Киева и Мариуполя, упомянули некий Тарков. На оплошность обратил внимание французский политик Орельен Легран, заявив, что название населенного пункта позаимствовано из видеоигры "Побег из Таркова", где действительно есть такой вымышленный российский город."BBC... Тарков — это вымышленный город из видеоигры… Насколько же надежна другая информация, которую они предоставляют", — написал он на своей странице в твиттере.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбассаподписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россияначала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220302/ukraintsy-1775961529.html

сша

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дмитрий песков, владимир путин, сша, киев, россия, украина