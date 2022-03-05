12:40 05.03.2022 (обновлено: 12:52 05.03.2022)
Перевозчики заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков
АСМАП заявила, что украинские власти удерживают более 140 российских грузовиков
Украинские пограничники. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины удерживают более 140 российских грузовиков, водители не могут покинуть страну, также зафиксированы случаи конфискации транспортных средств, говорится в письме Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к первому замглавы Минтранса РФ Андрею Костюку, которое опубликовано на сайте ассоциации.
"В настоящее время на территории Украины находится более 140 транспортных средств российских международных автоперевозчиков. Они прибыли в Украину до обострения ситуации и в настоящее время удерживаются украинскими властям", - отмечается в письме.
"В соответствии с законом Украины "О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения" производится конфискация транспортных средств. Уже известны 9 случаев их принудительного изъятия, еще в отношении 6 автопоездов, принадлежащих группе компаний "Д-Транс", в настоящее время процедура изъятия начата", - поясняют автоперевозчики.
В АСМАП подчеркивают, что водители при этом остаются без крова, питания и денежных средств. Если изъятие производится в пункте пропуска, они вынуждены пешком проходить на сопредельную сторону и искать хоть какую-то возможность вернуться домой, так как регулярное транспортное сообщение между государствами Европы и Россией в настоящее время отсутствует.
Отмечается, что хуже ситуация у водителей, находящихся на территории Украины вдали от ее границ. "В частности, водители четырех автопоездов, изъятых украинскими властями в порту Черноморск вблизи Одессы, фактически выброшены на улицу. Они не имеют возможности не только добраться домой, но и найти временное место проживания, так как владельцы гостиниц отказываются их заселять", - рассказали в ассоциации.
В связи с этим АСМАП просит первого замглавы транспорта вмешаться в урегулирование ситуации и обратиться к участникам российско-украинских переговоров и в министерство инфраструктуры Украины с просьбой об освобождении удерживаемых транспортных средств.