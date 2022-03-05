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Перевозчики заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков
Перевозчики заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков - РИА Новости, 05.03.2022
Перевозчики заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков
Власти Украины удерживают более 140 российских грузовиков, водители не могут покинуть страну, также зафиксированы случаи конфискации транспортных средств,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:40
2022-03-05T12:52
в мире
россия
одесса
черноморск
министерство инфраструктуры украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины удерживают более 140 российских грузовиков, водители не могут покинуть страну, также зафиксированы случаи конфискации транспортных средств, говорится в письме Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к первому замглавы Минтранса РФ Андрею Костюку, которое опубликовано на сайте ассоциации."В настоящее время на территории Украины находится более 140 транспортных средств российских международных автоперевозчиков. Они прибыли в Украину до обострения ситуации и в настоящее время удерживаются украинскими властям", - отмечается в письме."В соответствии с законом Украины "О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения" производится конфискация транспортных средств. Уже известны 9 случаев их принудительного изъятия, еще в отношении 6 автопоездов, принадлежащих группе компаний "Д-Транс", в настоящее время процедура изъятия начата", - поясняют автоперевозчики.В АСМАП подчеркивают, что водители при этом остаются без крова, питания и денежных средств. Если изъятие производится в пункте пропуска, они вынуждены пешком проходить на сопредельную сторону и искать хоть какую-то возможность вернуться домой, так как регулярное транспортное сообщение между государствами Европы и Россией в настоящее время отсутствует.Отмечается, что хуже ситуация у водителей, находящихся на территории Украины вдали от ее границ. "В частности, водители четырех автопоездов, изъятых украинскими властями в порту Черноморск вблизи Одессы, фактически выброшены на улицу. Они не имеют возможности не только добраться домой, но и найти временное место проживания, так как владельцы гостиниц отказываются их заселять", - рассказали в ассоциации.В связи с этим АСМАП просит первого замглавы транспорта вмешаться в урегулирование ситуации и обратиться к участникам российско-украинских переговоров и в министерство инфраструктуры Украины с просьбой об освобождении удерживаемых транспортных средств.
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в мире, россия, одесса, черноморск, министерство инфраструктуры украины
12:40 05.03.2022 (обновлено: 12:52 05.03.2022)
 
Перевозчики заявили, что Украина удерживает более 140 российских грузовиков

АСМАП заявила, что украинские власти удерживают более 140 российских грузовиков

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины удерживают более 140 российских грузовиков, водители не могут покинуть страну, также зафиксированы случаи конфискации транспортных средств, говорится в письме Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к первому замглавы Минтранса РФ Андрею Костюку, которое опубликовано на сайте ассоциации.
"В настоящее время на территории Украины находится более 140 транспортных средств российских международных автоперевозчиков. Они прибыли в Украину до обострения ситуации и в настоящее время удерживаются украинскими властям", - отмечается в письме.
"В соответствии с законом Украины "О передаче, принудительном изъятии и получении имущества в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения" производится конфискация транспортных средств. Уже известны 9 случаев их принудительного изъятия, еще в отношении 6 автопоездов, принадлежащих группе компаний "Д-Транс", в настоящее время процедура изъятия начата", - поясняют автоперевозчики.
В АСМАП подчеркивают, что водители при этом остаются без крова, питания и денежных средств. Если изъятие производится в пункте пропуска, они вынуждены пешком проходить на сопредельную сторону и искать хоть какую-то возможность вернуться домой, так как регулярное транспортное сообщение между государствами Европы и Россией в настоящее время отсутствует.
Отмечается, что хуже ситуация у водителей, находящихся на территории Украины вдали от ее границ. "В частности, водители четырех автопоездов, изъятых украинскими властями в порту Черноморск вблизи Одессы, фактически выброшены на улицу. Они не имеют возможности не только добраться домой, но и найти временное место проживания, так как владельцы гостиниц отказываются их заселять", - рассказали в ассоциации.
В связи с этим АСМАП просит первого замглавы транспорта вмешаться в урегулирование ситуации и обратиться к участникам российско-украинских переговоров и в министерство инфраструктуры Украины с просьбой об освобождении удерживаемых транспортных средств.
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