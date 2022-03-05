https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html

Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью

Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью

Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:41

2022-03-05T10:41

2022-03-05T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска.Как стало известно РИА Новости, сейчас люди вынуждены добираться с одного берега на другой при помощи лодок и временных сооружений.На некоторых опорах до сих пор находится оставшаяся взрывчатка.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

луганская народная республика

счастье (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр