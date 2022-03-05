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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:41
2022-03-05T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска.Как стало известно РИА Новости, сейчас люди вынуждены добираться с одного берега на другой при помощи лодок и временных сооружений.На некоторых опорах до сих пор находится оставшаяся взрывчатка.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
10:41 05.03.2022 (обновлено: 10:56 05.03.2022)
 
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью

Украинские националисты взорвали мост через Северский Донец, ведущий к городу Счастье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска.
Как стало известно РИА Новости, сейчас люди вынуждены добираться с одного берега на другой при помощи лодок и временных сооружений.
На некоторых опорах до сих пор находится оставшаяся взрывчатка.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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