https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:41
2022-03-05T10:41
2022-03-05T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец, ведущий к городу Счастье близ Луганска.Как стало известно РИА Новости, сейчас люди вынуждены добираться с одного берега на другой при помощи лодок и временных сооружений.На некоторых опорах до сих пор находится оставшаяся взрывчатка.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
10:41 05.03.2022 (обновлено: 10:56 05.03.2022)
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Украинские националисты взорвали мост через Северский Донец, ведущий к городу Счастье