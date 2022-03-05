https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html

США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ

США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022

США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ

Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, сообщает газета The Washington Post со РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:39

2022-03-05T10:39

2022-03-05T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

джо байден

донецкая народная республика

сша

россия

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_0:42:3022:1742_1920x0_80_0_0_c54e033badae8945f9b7aec42aa8fd6a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на рассекреченный отчет о поставках и продажах."Это непрерывный процесс. Мы всегда, всегда смотрим на то, что нужно Украине, и делаем это уже много лет. Мы просто ускорили процесс определения потребностей и наши консультации, а также (консультации. — Прим. ред.) с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса", — заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.Отмечается, что, в частности, поставлялись дробовики и специализированные костюмы для защиты солдат от неразорвавшихся боеприпасов.Как сообщает издание, за последнюю неделю администрация президента США Джо Байдена увеличила объемы снабжения, впервые направив зенитно-ракетные комплексы Stinger. Кроме того, дополнительно отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.По словам экспертов, боевые действия на Украине неизбежно перейдут в уличные бои, пишет газета.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США ни при каком сценарии не намерена отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776657747.html

https://ria.ru/20220304/polsha-1776582399.html

донецкая народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, javelin (птрк)