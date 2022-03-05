Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ
Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, сообщает газета The Washington Post со РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:39
2022-03-05T12:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
джо байден
донецкая народная республика
сша
россия
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_0:42:3022:1742_1920x0_80_0_0_c54e033badae8945f9b7aec42aa8fd6a.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на рассекреченный отчет о поставках и продажах."Это непрерывный процесс. Мы всегда, всегда смотрим на то, что нужно Украине, и делаем это уже много лет. Мы просто ускорили процесс определения потребностей и наши консультации, а также (консультации. — Прим. ред.) с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса", — заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.Отмечается, что, в частности, поставлялись дробовики и специализированные костюмы для защиты солдат от неразорвавшихся боеприпасов.Как сообщает издание, за последнюю неделю администрация президента США Джо Байдена увеличила объемы снабжения, впервые направив зенитно-ракетные комплексы Stinger. Кроме того, дополнительно отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.По словам экспертов, боевые действия на Украине неизбежно перейдут в уличные бои, пишет газета.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США ни при каком сценарии не намерена отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776657747.html
https://ria.ru/20220304/polsha-1776582399.html
донецкая народная республика
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c4eab961cc1a161ca912e13437f028b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, javelin (птрк)
10:39 05.03.2022 (обновлено: 12:29 05.03.2022)
 
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ

Washington Post: США оснащали Украину оружием для городских боев еще в декабре

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Еще в декабре Пентагон оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на рассекреченный отчет о поставках и продажах.
"Это непрерывный процесс. Мы всегда, всегда смотрим на то, что нужно Украине, и делаем это уже много лет. Мы просто ускорили процесс определения потребностей и наши консультации, а также (консультации. — Прим. ред.) с украинцами, разговаривая с ними ежедневно, в отличие от периодических встреч, которые мы проводили до этого кризиса", — заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.
Отмечается, что, в частности, поставлялись дробовики и специализированные костюмы для защиты солдат от неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает издание, за последнюю неделю администрация президента США Джо Байдена увеличила объемы снабжения, впервые направив зенитно-ракетные комплексы Stinger. Кроме того, дополнительно отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия поразила на Украине 2037 военных объектов за время спецоперации
По словам экспертов, боевые действия на Украине неизбежно перейдут в уличные бои, пишет газета.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США ни при каком сценарии не намерена отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России.
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ночная Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В СВР назвали Польшу логистическим хабом для поставок оружия на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДжо БайденДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала