https://ria.ru/20220305/ukraina-1776653447.html

Азаров не исключил возвращения в политику

Азаров не исключил возвращения в политику - РИА Новости, 05.03.2022

Азаров не исключил возвращения в политику

Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя РИА Новости возможность своего возвращения в политику, если произойдет смена власти в стране, заявил, что не... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:36

2022-03-05T09:36

2022-03-05T10:31

в мире

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виктор янукович

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя РИА Новости возможность своего возвращения в политику, если произойдет смена власти в стране, заявил, что не будет отсиживаться в стороне, если возникнет необходимость в его опыте и знании, сам напрашиваться не намерен.В МИД Великобритании в конце января сообщили, что РФ якобы намерена вернуть его во власть на Украине. МИД РФ назвал данное заявление Лондона дезинформацией."На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю", - сказал он, говоря о возможности возвращения в политику, если власть в стране сменится."Поэтому я убежден, что выбор в Украине большой достаточно", - указал он.На вопрос о том, есть ли кто-то у него на примете, кто мог бы возглавить страну, если произойдет смена власти, Азаров ответил: "Во-первых, из тех, кого я знаю, я бы не хотел их называть, потому что, часть из них живет в Киеве, на Украине". "Поэтому если бы я сейчас назвал их фамилии, я бы просто подверг их жизни излишнему и ненужному риску", - пояснил экс-премьер.По его словам, "есть часть специалистов, которые живут, к сожалению, в иммиграции, как и я, к сожалению, поэтому, когда этот вопрос встанет, тогда давайте будем обсуждать"."Сейчас задача прекратить кровопролитие и разрушение страны", - заключил он.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.

https://ria.ru/20220305/razgovor-1776640312.html

https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776653724.html

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"Сам я напрашиваться не буду" – Азаров о сотрудничестве с властью Украины "Сам я напрашиваться не буду" – Азаров о сотрудничестве с властью Украины 2022-03-05T09:36 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, россия, великобритания, виктор янукович, верховная рада украины