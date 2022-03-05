https://ria.ru/20220305/ukraina-1776653447.html
Азаров не исключил возвращения в политику
Азаров не исключил возвращения в политику - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров не исключил возвращения в политику
Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя РИА Новости возможность своего возвращения в политику, если произойдет смена власти в стране, заявил, что не... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:36
2022-03-05T09:36
2022-03-05T10:31
в мире
лондон
россия
великобритания
виктор янукович
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя РИА Новости возможность своего возвращения в политику, если произойдет смена власти в стране, заявил, что не будет отсиживаться в стороне, если возникнет необходимость в его опыте и знании, сам напрашиваться не намерен.В МИД Великобритании в конце января сообщили, что РФ якобы намерена вернуть его во власть на Украине. МИД РФ назвал данное заявление Лондона дезинформацией."На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю", - сказал он, говоря о возможности возвращения в политику, если власть в стране сменится."Поэтому я убежден, что выбор в Украине большой достаточно", - указал он.На вопрос о том, есть ли кто-то у него на примете, кто мог бы возглавить страну, если произойдет смена власти, Азаров ответил: "Во-первых, из тех, кого я знаю, я бы не хотел их называть, потому что, часть из них живет в Киеве, на Украине". "Поэтому если бы я сейчас назвал их фамилии, я бы просто подверг их жизни излишнему и ненужному риску", - пояснил экс-премьер.По его словам, "есть часть специалистов, которые живут, к сожалению, в иммиграции, как и я, к сожалению, поэтому, когда этот вопрос встанет, тогда давайте будем обсуждать"."Сейчас задача прекратить кровопролитие и разрушение страны", - заключил он.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.
https://ria.ru/20220305/razgovor-1776640312.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Сам я напрашиваться не буду" – Азаров о сотрудничестве с властью Украины
"Сам я напрашиваться не буду" – Азаров о сотрудничестве с властью Украины
2022-03-05T09:36
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, россия, великобритания, виктор янукович, верховная рада украины
09:36 05.03.2022 (обновлено: 10:31 05.03.2022)
Азаров не исключил возвращения в политику
Экс-премьер Украины Азаров не исключил возвращения в политику, но напрашиваться не намерен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя РИА Новости возможность своего возвращения в политику, если произойдет смена власти в стране, заявил, что не будет отсиживаться в стороне, если возникнет необходимость в его опыте и знании, сам напрашиваться не намерен.
В МИД Великобритании
в конце января сообщили, что РФ
якобы намерена вернуть его во власть на Украине
. МИД РФ назвал данное заявление Лондона
дезинформацией.
"На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю", - сказал он, говоря о возможности возвращения в политику, если власть в стране сменится.
"Поэтому я убежден, что выбор в Украине большой достаточно", - указал он.
"Если будет какая-то необходимость привлечь там мои знания, мой опыт, я не хочу отсиживаться в стороне. Вот процесс восстановления экономики народного хозяйства Украины. Но сам я никуда напрашиваться не буду", - добавил он
На вопрос о том, есть ли кто-то у него на примете, кто мог бы возглавить страну, если произойдет смена власти, Азаров ответил: "Во-первых, из тех, кого я знаю, я бы не хотел их называть, потому что, часть из них живет в Киеве
, на Украине". "Поэтому если бы я сейчас назвал их фамилии, я бы просто подверг их жизни излишнему и ненужному риску", - пояснил экс-премьер.
По его словам, "есть часть специалистов, которые живут, к сожалению, в иммиграции, как и я, к сожалению, поэтому, когда этот вопрос встанет, тогда давайте будем обсуждать".
"Сейчас задача прекратить кровопролитие и разрушение страны", - заключил он.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада
отстранила от власти Виктора Януковича
, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.