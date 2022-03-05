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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776651747.html
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку - РИА Новости, 05.03.2022
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку
Главной задачей сейчас является уход нынешних киевских властей в отставку, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:28
2022-03-05T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главной задачей сейчас является уход нынешних киевских властей в отставку, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Я подчеркиваю, сейчас главный и основной вопрос – это прекращение кровопролития и восстановление мира в Украине. Единственным вариантом решения этой задачи является уход всей этой камарильи в отставку, это самая главная задача", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, николай азаров (политик)
09:28 05.03.2022
 
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку

Экс-премьер Украины Азаров считает, что киевские власти должны уйти в отставку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главной задачей сейчас является уход нынешних киевских властей в отставку, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Я подчеркиваю, сейчас главный и основной вопрос – это прекращение кровопролития и восстановление мира в Украине. Единственным вариантом решения этой задачи является уход всей этой камарильи в отставку, это самая главная задача", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР, считает Азаров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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