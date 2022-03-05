https://ria.ru/20220305/ukraina-1776651747.html
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку - РИА Новости, 05.03.2022
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку
Главной задачей сейчас является уход нынешних киевских властей в отставку, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:28
2022-03-05T09:28
2022-03-05T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Главной задачей сейчас является уход нынешних киевских властей в отставку, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Я подчеркиваю, сейчас главный и основной вопрос – это прекращение кровопролития и восстановление мира в Украине. Единственным вариантом решения этой задачи является уход всей этой камарильи в отставку, это самая главная задача", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, николай азаров (политик)
Экс-премьер Украины считает, что киевские власти должны уйти в отставку
Экс-премьер Украины Азаров считает, что киевские власти должны уйти в отставку