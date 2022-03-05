https://ria.ru/20220305/ukraina-1776649600.html
Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР, считает Азаров
Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР, считает Азаров - РИА Новости, 05.03.2022
Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР, считает Азаров
Киевские власти не пойдут на нейтральный статус Украины и признание ЛНР и ДНР, США этого не позволят, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:16
2022-03-05T09:16
2022-03-05T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевские власти не пойдут на нейтральный статус Украины и признание ЛНР и ДНР, США этого не позволят, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Я думаю, что это невозможно, это американцы не позволят. Конечно, основная цель американцев – они добились, что началось кровопролитие между Россией и Украиной, и чем дольше это кровопролитие будет продолжаться, чем дольше будут расходоваться ресурсы человеческие, материальные, финансовые ресурсы на этот конфликт – тем для американцев лучше. Они получили возможности, скажем так, экономические, причинение громадных затруднений России, а это вообще не беспокоит. Поэтому они вряд ли позволят Зеленскому провести такое решение", - сказал он.На Зеленского оказывают влияние колоссальное количество банд нацистов и националистов, так называемых радикалов, которые не дадут возможности ему что-либо принять."С одной стороны, он – марионетка, не способен самостоятельно принимать решения, но если вдруг со стечением обстоятельств кто-то его там убедит, его окружение, которое, в общем, не жертвовать своими капиталами и жизнью, ради непонятно каких целей, то в этом случае вмешаются радикалы, которые ему этого не позволят. И, наконец, третье, психология этого народа такая, что мы можем обещать все, что угодно, мы можем подписывать все, что угодно, но выполнять мы ничего не будем", - сказал Азаров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775371447.html
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, николай азаров (политик)
Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР, считает Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: Киев не пойдет на нейтральный статус и признание ЛНР и ДНР
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киевские власти не пойдут на нейтральный статус Украины и признание ЛНР и ДНР, США этого не позволят, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Я думаю, что это невозможно, это американцы не позволят. Конечно, основная цель американцев – они добились, что началось кровопролитие между Россией
и Украиной
, и чем дольше это кровопролитие будет продолжаться, чем дольше будут расходоваться ресурсы человеческие, материальные, финансовые ресурсы на этот конфликт – тем для американцев лучше. Они получили возможности, скажем так, экономические, причинение громадных затруднений России, а это вообще не беспокоит. Поэтому они вряд ли позволят Зеленскому провести такое решение", - сказал он.
На Зеленского оказывают влияние колоссальное количество банд нацистов и националистов, так называемых радикалов, которые не дадут возможности ему что-либо принять.
"С одной стороны, он – марионетка, не способен самостоятельно принимать решения, но если вдруг со стечением обстоятельств кто-то его там убедит, его окружение, которое, в общем, не жертвовать своими капиталами и жизнью, ради непонятно каких целей, то в этом случае вмешаются радикалы, которые ему этого не позволят. И, наконец, третье, психология этого народа такая, что мы можем обещать все, что угодно, мы можем подписывать все, что угодно, но выполнять мы ничего не будем", - сказал Азаров.