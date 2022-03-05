https://ria.ru/20220305/ukaz-1776856599.html

Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными кредиторами

Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными кредиторами - РИА Новости, 06.03.2022

Путин подписал указ об обязательствах перед иностранными кредиторами

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-05T23:04

2022-03-05T23:04

2022-03-06T04:22

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги в рублях.Документ определяет временный порядок выплат долгов субъектов Федерации, муниципальных образований и резидентов, у которых есть обязательства перед иностранными кредиторами, являющимися резидентами тех стран, которые ввели санкции против России.Данный порядок распространяется на обязательства в размере от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центробанка, установленному на 1-е число каждого месяца.Как следует из указа, должник вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета типа "С", предназначенного для проведения расчетов по своим обязательствам. По обязательствам, связанным с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в центральный депозитарий.К счетам типа "С" будут относиться счета депо, открытые до вступления в силу данного указа на имя нерезидента, являющегося иностранным кредитором, либо на имя иностранного номинального держателя.Режим счета типа "С" устанавливается решением совета директоров Банка России, сам счет ведется в рублях.Путин также поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели санкции против России, компаний, организаций и физлиц.Ранее издание "Коммерсант" сообщало, что Банк России установил новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж на фоне "повышенной волатильности" рынка. Теперь переводить родственникам можно не больше пяти тысяч долларов в месяц. Речь идет о супругах, родителях, детях, дедушках, бабушках, внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах. Также ограничение коснется усыновителей и усыновленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки, включая Банк России, Сбербанк и ВТБ. Блокированы валютные резервы ЦБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Накануне Госдума и Совет Федерации одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций.

https://ria.ru/20220305/mintrans-1776849906.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

https://ria.ru/20220305/ukaz-1776854423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика